Özgür Özel ve Mansur Yavaş grup toplantısının ardından Manisa'ya gidecek

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası tırmanan liderlik krizinde kritik gün gerilimle başladı.

TBMM'deki grup toplantısına katılmama kararı alan Kemal Kılıçdaroğlu, partilileri saat 14:00'te CHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek buluşmaya çağırırken, "Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir" mesajı verdi.

Özgür Özel saat 13:30'da TBMM'de grup toplantısını gerçekleştirecek.

Meclis önünde kısa süreli arbede yaşanırken, TBMM Başkanlığı güvenlik gerekçesiyle grup toplantısına ziyaretçi alınmayacağını duyurdu.

Özgür Özel Manisa'ya gidecek

Özgür Özel grup toplantısının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Manisa'ya hareket edecek. Özel ve Yavaş, Manisa'da yaşamını yitiren Ferdi Zeyrek'in anma etkinliklerine katılacak.

Özgür Özel'in önceki gün açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir grup toplantısı yapılma niyeti var... O gün Manisa'da olacağımı söyledim. Ardından ayın 9'unda Kemal Bey'in grup toplantısı yapacağı söylendi. Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümüne gitmem fırsat bilindi.

Daha bu iş çıktığında ben 'Sakın böyle bir şey yapmasınlar, biz de yapmayalım onlar da yapmasın, biz sonra konuşuruz' dedim, reddedildi. Bugün sabah dahi 'Genel Merkezde yapsınlar, aynı saate koymayız' dedim, reddedildi. 'Özgür Özel Manisa'ya gideceğini söyledi, ben de yapacağım' dedi Kemal Bey. Ama yarın, grup başkan vekillerimizin yapacağı başvuruyla grup toplantımızı yapacağız ve ben konuşacağım."

Ferdi Zeyrek'in fotoğrafı CHP Grubu'nda

Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümünün birinci yılında CHP grup toplantı salonuna fotoğrafı getirildi.

Özel, dün Meclis'teki açıklamasında "Ferdi Zeyrek’i kürsüde anacağım. Partililerimizi yarınki grup toplantısına hem Ferdi Zeyrek’i anmaya hem partisine omuz vermeye davet ediyorum" demişti.

Mansur Yavaş'tan çağrı

TBMM'deki gerginlik sürerken; Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan, Kılıçdaroğlu'na açık çağrı gelmişti.

Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan seslenen Yavaş, "Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP’li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir" dedi.

İşte Mansur Yavaş'ın o mesajı:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu,

Siz, Cumhuriyet Halk Partimizin uzun yıllar Genel Başkanlığını yapmış, partimizin en zorlu dönemlerinde sorumluluk üstlenmiş önemli bir değerimizsiniz.

Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP’li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir.

Partimizin kurumsal kimliğinin korunması, örgütlerimizin ve seçmenlerimizin daha fazla üzülmemesi, Meclis çatısı altında ve kamuoyu önünde istenmeyen görüntülerin oluşmaması hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bu nedenle, CHP’nin birliği, kardeşlik hukuku ve geleceği adına atacağınız her yapıcı adımın toplumda karşılık bulacağına ve partimize güç katacağına inanıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet, yalnızca partililerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından da takdirle karşılanacaktır."