Özgür Özel ve Muharrem İnce görüştü: CHP'de belediye başkan adaylarının açıklanması ertelendi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yarın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti. Görüşmenin ardından iki lider açıklamalarda bulundu.

CHP lideri, “Önümüzdeki süreç içerisinde diyalog ve temas halinde olmak noktasında fikir birliğine vardık” dedi.

Belediye başkan adaylarının açıklanması ertelendi

Özel açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Bugün Memleket Partisi’nin değerli genel başkanı sayın Muharrem İnce ve heyetini kabul ettik. Kendileri partimize hayırlısı olsun ziyaretine geldiler. Teşekkür ediyoruz. Görüşmede Memleket meselelerini halkın meselelerini konuştuk. Önümüzdeki süreç içerisinde diyalog ve temas halinde olmak noktasında fikir birliğine vardık.

Biz görüşmemizi yaparken bir yandan da televizyondan sizlerin yaptıpı yayınlarda sürekli CHP belediye başkan adaylarından bahsedildiğini altyazılarınızdan ve anonslarınızdan takip ettik bir yandan.

Arkadaşlar dün AYM’nin kararını hiçe sayan ve dolayısıyla Anayasayı askıya almaya çalışan bir darbe girişimin son perdesi oynandı. BU şartlar altında CHP olarak, bugün yapılacak MYK toplantımızın ve ardından yapılacak PM toplantımızın özel gündemle toplanacağını dün bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştum. Bugün bizden bir belediye başkan adayı ve belediye seçimlerine yönelik herhangi bir şey duymayacaksınız. Partimizin olağanüstü gündemi içinde bulunduğumuz Anayasaya karşı darbe girişimidir.

CHP’nin toplumsal muhalefetle birlikte bundan sonraki yol haritasını konuşacağız. Önümüzdeki hafta içinde belirlenecek bir günde bugünkü gündemle PM’miz yeniden toplanacaktır."

"O konuda görüşlerimizi aktardık"

İnce, yaptığı açıklamada, "Seçim süreciyle ilgili kaygılarımızı dile getirdik. Biliyorsunuz bu memleketin adliyesi zaptiyesi mülkiyesi ele geçirilmiş durumda, memlekette yargı iktidarın sopası olmuş durumda yargının olmadığı bir yerde ekonominin kurallarının düzgün işlemesi mümkün değildir. Eğer yargı Türkiye’de adalet dağıtmıyorsa o ülkede yoksulluk kaçınılmazdır. Bir kez daha tekrar edeyim yargı karın doyurur. Türkiye’de yargı aklını başına almalıdır. Türkiye’de yargı bizi yoksulluğa sürüklemektedir. Bugün dolar 30 lira olmuşsa Euro 35 liraya doğru gidiyorsa bunun birinci sorumlusu yargıçlardır, hakimlerdir, siyasetçilerdir. Bu beni ürkütüyor. Baskılanmış bir döviz yargı eliyle birtakım hizaya getirmeler memleketimizin geleceği açısından bizi ürkütüyor. Son seçimde ne yazık ki hem cumhurbaşkanlığını hem meclis çoğunluğunu ele geçirmiş bir iktidar var. Bu psikolojik üstünlükle bu seçimlere giriliyor. Onun için Sayın Özgür Özel’e, CHP amiral gemisidir. O konuda görüşlerimizi aktardık" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na desteğini açıklamıştı

İnce, yerel seçimlere ilişkin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerini açıklamıştı. İmamoğlu da İnce'nin desteğine ilişkin, "Çok net İstanbul'u konuştuk. Kendisinin en güçlü seviyede İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti. Ben de çok mutlu olduğumu söyledim" açıklamasını yapmıştı.