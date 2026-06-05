Özgür Özel ve SPD heyeti açıklama yaparken elektrikler kesildi
Ankara'ya gelen Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) heyeti, Meclis'te Özgür Özel ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapılırken elektrikler kesildi.
Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) heyeti mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel'e destek için Ankara'ya geldi.
SPD heyeti TBMM'de Özel ile görüştü. Görüşmenin ardından Özel ve Alman heyet kameraların karşısına geçti.
Basına açıklama yapıldığı sırada kısa süreli bir elektrik kesintisi yaşandı.
Gazeteciler ve katılımcılar elektik kesintisine tepki gösterdi.