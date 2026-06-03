Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkındaki dosyalar Ankara'ya gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'ndan alınan Özgür Özel ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında yürütülen soruşturmalarda yetkisizlik kararı verdi.

Başsavcılık, her iki ismin de milletvekili sıfatı taşıması nedeniyle soruşturma yürütme yetkisinin Ankara'da bulunduğunu belirtti. Bu kapsamda dosyalar, işlem yapılmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildi.