Özgür Özel, Vedat Milor'a soruşturma açıldığını canlı yayında öğrendi: "Allah ıslah etsin"

Ünlü gurme ve yemek eleştirmeni Vedat Milor'un, ocak ayında İBB'ye bağlı Üsküdar Kent Lokantası'nı ziyaret etmesi ve bu deneyimini YouTube hesabından paylaşması sonucu Ticaret Bakanlığı tarafından "örtülü reklam" iddiasıyla inceleme başlatıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Vedat Milor'a yönelik soruşturmayı NOW TV'deki programda öğrendi.

Soruşturma haberi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Özel, "Allah Allah... Allah ıslah etsin. Ne diyeyim? Allah ıslah etsin. Kent Lokantası'nda reklama ihtiyaç yok. Kuyruk var, kuyruk! Kent Lokantaları'nın önünde kuyruk var" dedi.

Özel, "Şimdi, bütün Türkiye'de açılıyor, açılmaya da devam edecek. Ekrem Başkan bunu markalaştırdı, aynı isimle bütün Türkiye'de açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ne oldu?

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Vedat Milor’un ocak ayında Üsküdar Kent Lokantası’na yaptığı ziyareti ve bu deneyimini YouTube kanalında paylaşmasını "örtülü reklam" şüphesiyle incelemeye aldı.

Bakanlık, Milor’dan, Kent Lokantası ile herhangi bir reklam anlaşması yapıp yapmadığına dair belgeleri, videonun diğer medya kuruluşlarında yayımlanıp yayımlanmadığını ve gelir durumunu gösteren evrakları talep etti.

İmamoğlu: "Yazık"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Milor’a soruşturma açılmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kent Lokantalarına yönelik eleştirilerin geldiği noktaya dikkat çekerek, "Önce dalga geçtiler, sonra küçümsediler, şimdi de gidenlerle uğraşıyorlar. Yazık" ifadelerini kullandı.

Kent Lokantasına giden bazı yazarlar hakkında soruşturma açıldığını öğrendim. Önce dalga geçtiler, sonra küçümsediler, şimdi de gidenlerle uğraşıyorlar. Yazık. Bu lokantalar yoksulun, dar gelirlinin, emeklinin saraylarıdır. Daha çok açılacak. pic.twitter.com/ojasSA6iLX — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 7, 2025

"Hiçbir kurumdan ödeme almadım"

Hakkında soruşturma açılmadan önce Milor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kent Lokantası ziyaretinin tamamen kendi inisiyatifiyle gerçekleştiğini ve herhangi bir kurumdan ödeme almadığını söylemişti.

Ünlü yemek eleştirmeni, "Hem bir yemek eleştirmeni hem de bir sosyolog olarak bu hizmeti gastronomik ve sosyolojik açıdan değerlendirmek istedim. Bundan sonra bu tür asılsız iddialar karşısında hukuki yollara başvuracağım" ifadelerini kullanmıştı.