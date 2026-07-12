Özgür Özel: Yeni parti için program ve logo çalışmaları başladı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada yeni parti hazırlıklarına ilişkin yeni bilgiler verdi.

CHP'de kalmanın imkânsız hâle gelmesi ihtimaline karşı yeni parti hazırlıklarının sürdüğünü belirten Özel, "CHP'de kalmamızın mümkün olmadığını gördüğümüz anda kurulmuş yeni partiye geçip orada ilerleriz" ifadelerini kullandı.

Özel, önceliklerinin CHP'de siyaset yapmak olduğunu ancak parti yönetiminin tutumunun bunu zorlaştırdığını savundu. Parti içinde kongre sürecinin işletilmediğini belirten Özel, olağanüstü kongre talebine ilişkin imzaların işleme alınmadığını söyledi.

Gerekirse mahkemeye başvuracaklarını ifade eden Özel, kayyum atanmasının mevcut yönetimden daha sınırlı yetkilere sahip olacağını kaydetti.

"Yeni parti hazırlıkları sürüyor"

"Ben de o taraftayım. Temelde CHP'de kalınması gerektiğini düşünüyorum. Ama bunu imkansız kılmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Mesela ilk iş, AKP yargısını meşrulaştırmak oldu" diyen Özel, yeni parti seçeneğinin "felaket senaryosu" için hazır tutulduğunu kaydetti.

Özel, tüzük, program, isim ve logo çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

"CHP'den ayrılırsak kurulan yeni partinin genel başkanı olacağım" diyen Özel, yaklaşık 30 kişilik, ağırlıklı olarak hukukçu ve teknik isimlerden oluşan bir kurucular kurulunun hazırlıkları yürüttüğünü söyledi.

Özel, "Şu an hiçbir şey yapmıyor değiliz. Yeni parti kurulum sürecini bir grup arkadaşımız yürütüyor. CHP'de kalmamızın mümkün olmadığını gördüğümüz anda kurulmuş yeni partiye geçip orada ilerleriz" ifadelerini kullandı.

Kurucular kurulunda "sürpriz isimler" olmayacağını belirten Özel, ilk aşamada teknik hazırlıkların tamamlanacağını, siyasi katılımın ise ihtiyaç hâlinde gerçekleşeceğini dile getirdi.

Parti içi sürece eleştiri

Özel, CHP'de kongre sürecinin önünün açılması gerektiğini savunarak, parti yönetiminin il ve ilçe örgütlerine yönelik uygulamalarını eleştirdi.

Kongre yapılmasının engellenmesi halinde hukuki yollara başvuracaklarını yineleyen Özel, mevcut sürecin parti içinde demokratik işleyişi zedelediğini dile getirdi.