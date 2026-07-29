Özgür Özel: YENİ Parti'de bugün itibarıyla bağış ve üye kabulü başladı

YENİ Parti lideri Özgür Özel, Nefes'e konuştu. CHP'ye mutlak butlan kararı ardından 34 yıllık partisinden ayrılarak kurduğu YENİ Parti hakkında detayları aktaran Özel, şunları öyledi:

"Şu anda kullandığımız partinin esas logosu değil, Partimizin isminin yazılı olduğu bir görseldi. Parti logosunu ilk kurultayımızda kamuoyuyla paylaşacağız. Mümkün olduğunca geniş katılımla belirleyeceğiz. Gerekirse yarışma açacağız. Herkesin içine sinen bir logo olacağından kimse şüphe duymasın.

Üye ve bağış kabulü

Pazartesi gününden itibaren üye kabul etme aşamasına geldik. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı benim Genel Başkanlığım, partinin ismi gibi bütün detayları kabul etti, tescilledi ve sitesinde paylaştı.

Çarşamba gününden (bugün) itibaren üye kabul etmeye başlayacağız. CHP’den ayrılanlar üye olmak için bekliyor. Bir de ilk defa üye olacaklar var. Rakam vermek istemem ama sayının yüksek olmasını bekliyoruz.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tescilinin ardından bağış kabul etmemizin önünde engel kalmadı. Bağışlar da çarşamba gününden (bugün) itibaren alınacak. Bu amaçla banka hesabı açıldı ve kamuoyuna duyurulacak.

En kısa zamanda bütün illerde teşkilatlarımızı tamamlayacağız. Zaten CHP’den ayrılan teşkilatlarımız bekliyor. Kısa sürede 81 ilde teşkilatlanacağız.

Büyük kurultayı ekim ayı sonunda ya da kasım ayı başında toplamayı planlıyoruz. Kasımın ilk haftası bütün süreçleri tamamlamış olacağız.

Böylece partimiz 2027 Nisan ayında yapılacak bir seçime dahi girme hakkı kazanacak. (Bu arada her ihtimale karşı seçime girme hakkı olan bir parti yedeklenecek ve o partinin yönetim organları kurultayla devralınacak.)

Anadolu’da yaptığımız il ziyaretlerini ve mitingleri aynı şekilde devam ettireceğiz."