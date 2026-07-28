Özgür Özel: YENİ Parti'nin asıl logosu kurultayda resmileşecek

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partinin logosu ile ilgili dikkati çeken bir açıklamada bulundu.

YouTube yayınında açıklamalarda bulunan gazeteci Deniz Zeyrek, logo ile ilgili tartışmaları Özgür Özel'e sordu.

Özgür Özel, logo ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu partimizin logosu değil, partimizin ismi. Partimizin ismini görünür ve farkındalık yaratacak şekilde, hafızada kalacak şekilde tasarım yaptık" dedi.

"Asıl logoyu gerekirse yarışma açacağız, o yarışmada gelen önerilere bakacağız" diyen Özel, "Kurultayımızda da o yeni logo resmileşmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Özel, ekim ayının sonu ile kasım ayının başında kurultay yapacaklarını da söyledi.