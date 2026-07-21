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Meclis'te dengeler değişiyor: Özgür Özel'in yeni partisi ikinci sıraya yerleşiyor

CHP Grup Toplantısı'nda yeni parti kararını açıklayan Özgür Özel, milletvekilleriyle birlikte yeni siyasi oluşumun kuruluş sürecini başlattıklarını duyurdu. CHP'den 84 milletvekilinin istifa ederek yeni partiye katılacağı iddiası gerçekleşirse, Özel'in partisi TBMM'de AK Parti'nin ardından ikinci büyük grup olurken, CHP'nin sandalye sayısı 135'ten 52'ye gerileyecek.

Haber Merkezi
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Meclis'te dengeler değişiyor: Özgür Özel'in yeni partisi ikinci sıraya yerleşiyor
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Yargıtay'ın CHP kurultaylarına ilişkin "mutlak butlan" dosyasını eylül ayında ele alacağı iddialarının gölgesinde son kez CHP Grup Toplantısı'nda konuşan Özgür Özel, "Bugün mecbur bırakılmış, hüzünlü bir vedanın eşiğindeyiz" diyerek milletvekilleriyle birlikte yeni bir parti kuracaklarını açıkladı.

Özel ayrıca "Yeni kuracağımız partimizle açık ara farkla TBMM'nin anamuhalefet partisi oluyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'den 84 milletvekilinin istifa ederek yeni partiye katılacağı iddia ediliyor.

Bu durumda Özel'in partisi AK Parti'den sonra en çok sandalyeye sahip ikinci parti olacak. Bu durumda 135 milletvekili bulunan CHP ise 52 sandalyeye düşecek.

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İstifalar öncesinde TBMM'deki sandalye dağılım şöyle:

AK Parti: 277
CHP: 135
DEM Parti: 56
MHP: 46
İYİ Parti: 29
Yeni Yol Partisi: 20
HÜDA PAR: 4
Yeniden Refah Partisi: 4
Türkiye İşçi Partisi: 3
Demokratik Bölgeler Partisi: 2
Emek Partisi: 2
Saadet Partisi: 1
DSP: 1
Demokrat Parti: 1
Bağımsızlar: 11

Meclis'te dengeler değişiyor: Özgür Özel'in yeni partisi ikinci sıraya yerleşiyor - Resim : 2

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