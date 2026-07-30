Özgür Özel: YENİ Parti'yle temiz bir sayfa açtık, butlancılarla işimiz olmaz

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'den ayrılmanın zor olduğunu ancak yeni partiyle birlikte "temiz bir sayfa" açtıklarını söyledi. Özel, hedeflerinin CHP tabanıyla sınırlı kalmayıp tüm demokratlara ulaşan ve "iktidara koşan" bir parti inşa etmek olduğunu belirtti.

Nefes gazetesinden Tarık Işık ve Deniz Zeyrek'e konuşan Özel, "Hem vatandaşın hem milletvekillerimizin hem de bizim sırtımızdan bir yük kalktı. Açıkçası butlandan parti kurulana kadarki ara döneme göre çok daha iyi hissediyoruz. Üç yıldır genel başkanlığını yaptığım partiyi bırakıp gitmek zordu. Tabii o günü düşünüyorsun; Ne olacak, nasıl olacak? Hiç olmazsa önümüzü görüyoruz, ne yapacağımızı biliyoruz. Bilinmezliklerin önemli bir kısmı ortadan kalktı" dedi.

Özel, şunları söyledi:

"Bu partinin eskisi, kıdemlisi, bedel ödemişi yok. Hepimiz yeniyiz burada. Milletvekillerinin tamamının kendini eşit hissetmesi, ait hissetmesi açısından çok kıymetli. Sokağa, sahaya, örgüte de bunu iyi hissettirmemiz lazım. Hepimiz yeniyiz ve hep beraber yeni bir yola çıktık. Bu hissiyat çok kıymetli. Yeni bir sayfa, temiz bir sayfa açtık. Eski birtakım kırgınlıkların, küskünlüklerin olası tartışmaların geride kaldığı bir sayfa. Zaten o bir kısım tartışmayı yürütenlerle yolları da ayırdık.

Eskiden ister istemez bir ekibin, bir mücadelenin bir parçası olarak geliyorsun. Sen her ne kadar aşmak istesen de hem kendi ekibin hem de karşıdaki ekip bu tarihsel kodları bir yerde tutuyorlar.

İster istemez genel başkanın arzu ettiği kapsayıcılık veya herkese eşit mesafede olma meselesinde içsel ve dışsal sıkıntılar oluyor. Yani bazen kendi ekibinin tutumları sana mal ediliyor.

Bazen de daha önce seninle birlikte bu yola çıkmamış olanlar kendilerini çok yakın hissetmiyorlar, dışarıda hissediyorlar. Şimdi böyle bir sorun kalmadı. Bu en büyük avantaj bu. Diğer tarafta ‘CHP Genel Başkanı’ unvanıyla yapmak isteyip de sesini duyuramadıkların var. 'Bana altı ok deme, ben CHP’ye vermem…' Bunlar sahada çok sık olmasa da belli sıklıkla karşılaştığımız şeyler. Yani kafasında bir CHP var. 'Özgür böyle değil, tamam. Ama CHP başka' Genel başkan olsanız bile kafasında CHP’ye yüklediği bir tarihi yük var ve ondan kurtulmuyor veya onu bahane ediyordu seçmen. Şimdi yeni parti olarak böyle bir avantaj var."

Özel, "Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerine bağlılık konusunda hiçbir tartışma yok. Ancak program ve tüzük geliştirilmeye açık başlangıç metinleri" dedi.

"Butlancılarla işimiz olmaz"

Özel, şöyle devam etti:

"Butlan kararını geçmişten beri özleyen, bekleyen, katkı sağlayan, AK Parti’nin kadrolarıyla görüşenlerle gözü yaşlı partide kalanları birbirinden ayırıyoruz. Mutlak butlancılarla hiçbir işimiz olmaz. Butlancı olmadıklarını ama partide mücadele edeceklerini söyleyen bazı arkadaşlar var. Ben onların başarmasını isterim ama başaracaklarını düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çünkü biz de denedik onu. Belli ki yargı bürokrasisi üzerinden bir koordinasyon var."

"Mansur Bey butlana karşı ilk günden tutum aldı"

Belediye başkanlarının YENİ Parti'ye geçmesiyle ilgili, "Bu arkadaşların kendi görüşleri bana gelmeden bir şey söylemem doğru olmaz. Yani belediye meclisinde birkaç fark vardır. Herkes geçmez. Bu sefer belediye başkanına hedef olur, yani 'Operasyon yaparsak biz alabilir miyiz' diye. AK Parti, daha doğrusu bu saray yönetiminin ve yargı kollarının ne kadar siyasi ve acımasız olduğunu gördüğüm için ben tedirgin oluyorum arkadaşlar açısından" ifadelerini kullanan Özel, Mansur Yavaş'la ilgili şu yorumu yaptı:

"Mansur Bey butlana karşı ilk günden tutum aldı. Anıtkabir’e birlikte yürüdük. Mansur Bey’e de diğer büyükşehir belediye başkanlarına da 'Acele etmeyelim, doğru zamanda doğru kararı verelim' diye konuşmuştuk. O noktadayız."

"Mutlak butlan" defterini kapattıklarını söyleyen Özel, "Yani mutlak butlancılarla mecbur orada CHP’de kalmış arkadaşları ayıracağız. Onun dışında artık dönüp de CHP konuşmak, onlarla tartışmak yerine önümüze bakacağız. Kaldığımız yerden ana muhalefet partisinin sorumluluklarını yerine getireceğiz. Vatandaşa sorunlarını nasıl çözeceğimizi anlatan, iktidara koşan bir parti hüviyetine bürünmesi lazım yeni partinin" diye konuştu.