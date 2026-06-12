Özgür Özel yol haritasını anlattı: Kıyamet senaryomuz hazır

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan ve sonra CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, temel motivasyonlarının partiden ayrılmak ya da yeni bir parti kurmak değil, CHP'yi geri almak olduğunu söyledi.

Halk TV'de katıldığı programda mutlak butlan kararı ve sonrasında yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özel, yol haritalarına dair bilgiler de verdi. Özel özetle şunları söyledi:

'Kumpasçılarla beraber çalıştınız'

"Olmayacak bir iş yapıp, tedbir kararı da alarak işi çözümsüz bir noktaya getiriyorlar. Burdaki arkadaşlar da burdan buldukları yüzle kurultay yapmayacağız diyerek, bizi partiyi bırakıp gitmeye...

Siz bu partide vaktiyle yenilmişsiniz, sonra da hiçbir iddia koymamışsınız, partinin hiçbir yerinde yoksunuz. Partinin size verdiği görevlerde yoksunuz. 1 Nisancıydı sizin adınız. 31 Mart'ta CHP büyük mağlubiyet alacak, 1 Nisan'da biz geleceğiz diyorlardı. Kumpasçılarla beraber çalıştınız.

Bir vasıfsızlık, bir seviyesizlik, mukadder olmadığı halde AK Parti'nin açtığı yolu kendine kader gören bir anlayış. Bırakmayacağımızı gördükleri için dokuz arkadaşımızı partiden atmaya çalışıyorlar usulsüz şekilde.

Onlar kazanırsa parti kaybedecek, ama esas Türkiye kaybedecek. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim stratejisi, kendisini yenecek partiyi adaysız, kurumsuz, lidersiz bırakma stratejisi.

'Mansur Bey samimi gayret gösteriyor'

Mansur Bey ilk günden samimi, dürüst ve değerli bir tutum aldı. Mansur Bey samimi gayret gösteriyor. Bana değil adaylık, cumhurbaşkanlığının tapusunu verseler ben böyle bir ilkesizlik üzerinden kendimle ilgili bir al - vere girmem.

Beni kendileriyle karıştırıyorlar. Ben bunu yapacak olsaydım, yıllarca konforlu bir muhalefet liderliği koltuğu teklif ettiler. Bu kadar insanın umutlarını ben nasıl perişan ederim.

'Üstlerine beton dökmeye çalışıyor'

Doğrudan Kemal Bey değil ama onun adına giden gelen bir sürü kişi önce bana geldiler dediler ki, 'Kemal Bey'i destekleyen 500'ün üzerinde delege var, 1 Nisan'dan sonra bir kurultay yapalım, Ekrem Bey'in ekibini tasfiye edelim, birlikte iktidar olalım. Sen de güçlü otur.' 'Ben güçlü oturuyorum' dedim.

Aynı teklifin Ekrem Başkan'a da yapıldığını biliyorum. Bunlar kendine yer alıyorlar, bunların ilkesi yok. Kemal Bey adına geliyoruz diye şimdi de yanında olanlar böyle dediler. Burada ilke nerede? Ekrem kirliyse Ekrem ile ne işin var? Birileri bu arkadaşlarımıza hırsız diyor, onların üstüne beton dökmeye çalışıyor.

Partinin yönetimine AK Parti yargı kolları tarafından atanmış arkadaşlar, bu partiye pis diyorlar, arınacağız diyorlar, bu kadar büyük kötülük olur mu?

'Alın lanet olsun sizin olsun" diyesi geliyor insanın, Ama bırakamayız'

Parti CHP olmasa ve bıraktığım bu ülkedeki gençlerin umudu olmasa, 'Alın lanet olsun sizin olsun' diyesi geliyor insanın. Ama bırakamayız. Biz bırakırsak başka bir yapı yok.

Bu arkadaşların bu zihniyeti mi AK Parti'yi yenecek. TGRT'ye teslim olanlar mı AK Parti'yi yenecek. Biz bunu bıraktığımızda AK Parti ile mücadele edecek olsa... Çok tarihi bir noktadayız. Bu milletin bu sahiplenmesi çok kıymetli. Bu oyunu bir şekilde bozmak durumundayız.

"Kıyamet senaryomuz var"

Temel motivasyonumuz partiden ayrılmak değil. Ben insanların umudunu kıracak bir yanlışın içinde olmam. Onların umut ettiği bir şeyi yapmam gerektiğinde ondan geri durmam.

Çaresiz kaldığımız noktada yapmamız gerekeni yaparız ama temel motivasyonumuz parti kurmak değil, partimizi geri almak. Öyle bakıyorum.

Kıyamet senaryomuz var. Mahkeme bitmiyor, bunlar kurultay yapmıyor, baskın seçim gelmiş. Ne yapacağız? Doğru adayı çıkarıp koyacağız, bir partiye listeyi vereceğiz. Ama bu kıyamet senaryosu.

Arkadaşlar bu kıyametin bir an önce kopması için cehennemin kapılarını açıyorlar, cehennemin ateşi bir an önce bizi yaksın diye. Bu partinin evlatlarından dokuzunu seçip de geri kalanına gözdağı vermek nedir ya?

Belediye başkanlarını arayıp 'Özgür Özel'i destekleyenleri koruyamayız, geriye kalanlara AK Parti dokunmayacak garantisi aldık' gibisinden tuhaf tehdit ve umut cümlelerini aynı anda kurmak nedir ya. Bu olmaz. Bu siyaset değil."