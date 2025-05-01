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Özgür Özel'den 1 Mayıs mesajı: Taksim baskıcı rejimden geri alınmalıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk-İş'in Kartal'daki 1 Mayıs kutlamasına katıldı. Özel, "Tüm emekçilerin temel hedefi Taksim olmalıdır. Önümüzdeki yıllarda talep ortaklaşmalı, hedef tekleşmeli, Taksim bu baskıcı rejimden geri alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'den 1 Mayıs mesajı: Taksim baskıcı rejimden geri alınmalıdır
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Türk-İş üyeleri, Kartal Meydanı'nda bir araya geldi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de Kartal Meydanı'ndaki kutlamalara katıldı.

Özel, Mecidiyeköy'deki gözaltılara ilişkin olarak, milletvekillerinin bölgede bulunduğunu söyledi.

"Tüm emekçilerin temel hedefi Taksim olmalıdır" diyen Özel, "Önümüzdeki yıllarda talep ortaklaşmalı, hedef tekleşmeli, Taksim bu baskıcı rejimden geri alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, şunları söyledi: "Meydanı'nı iktidarının tapusu sanan iktidara şunu söylüyoruz; bir ülkede meydanlar özgürse o ülkede demokrasi vardır. Taksim gibi tutsaksa, abluka varsa o ülkede otokrasi vardır."

CHP Genel Başkanı Özel, "Taksim'e bakınca iktidarın özgüvensizliği görülüyor. Güçlü iktidarlar meydanları yasaklamazlar, bunların dizleri titriyor, hırslarını boş meydanlardan alıyorlar" diye konuştu.

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