Özgür Özel'den 3 bakana 'Kartalkaya' tepkisi! Hiçbir şey olmamış gibi susuyorlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının yaşandığı Kartalkaya’da düzenlenen anma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Yangının üzerinden 40 gün geçtikten sonra yeniden adalet talebiyle Bolu’ya geldiklerini vurgulayan Özel, “Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve Turizm Bakanı sessizliğini koruyor, sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Bu ülke tuhaf ölümlerle anılmamalı. Bir daha böyle acı kayıplar yaşanmaması için hesap sormaya mecburuz. O bakanı hâlâ görevde tutan cumhurbaşkanına ne söyleyebilirim?” diyerek tepkisini dile getirdi.

Özel'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yangınla ilgili açıklamalarına devam ederek, "4 günlük gözaltı süresinin ardından sorgu yapılacak ve ona göre devlet hesap soracak. Bilirkişiler gece gündüz çalıştı. Raporu teslim etmek için geldiler, ancak Ankara'dan buraya bir baskı olduğu biliniyordu ve biz de bunu takip ediyorduk. Bu olay belediyenin sorumluluğunda değil. Belediye, ruhsatı zamanında vermiş ve bir daha denetim yapma zorunluluğu yok deniliyor," dedi.

"İfşa edince korsan dediler"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamada, "Buraya gelmesi gereken Turizm Bakanı. Gelecek, yangınla ilgili rapor isteyecek. Bilirkişilere suç işlettirmeye çalıştılar. Hepsi görevden affını istedi ama onlar imza atmadı. Biz ifşa edince korsan dediler," ifadesini kullandı

"Bu kişiye hala hesap sormuyorlar"

Özel "Hiçbir şey olmamış gibi susan Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Turizm Bakanı. Tuhaf ölümler ülkesi burası. Maalesef bu ülkeyi yönetenler filanca üzerinden birbirlerine bağlı olduğu için sistem en yukarılara gelmesin diye hala hesap sormuyorlar? Bu kişiyi görevde tutuyorlar." dedi

"Kimsenin canı yanmasın diye hesap sormak zorundayız"

"40 gün sonra yine buradayız. Mezarlıkları ziyaret edeceğiz. Bir daha basit ölümlerle kimsenin canı yanmasın diye hesap sormak zorundayız. Bu kadar büyük duygusuzluklar, pişkinlikler ülkesi haline geldik. Hala o bakanı görevde tutan cumhurbaşkanına ben ne diyeyim?"