Özgür Özel'den 3 belediyeye kayyum atanmasına çok sert tepki: Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir

Türkiye, bugün DEM Partili üç belediyeye kayyum atanması haberiyle uyandı. Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı.

Kısa süre önce ise CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer görevden alınmış ve yerine kayyum atanmıştı. Bu gelişme üzerine CHP harekete geçmiş, İstanbul’da bir miting düzenleyerek belediyede nöbet başlatacaklarını açıklamıştı.

"Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir"

DEM Partili 3 belediyeye kayyım atanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel, "Uyarıyorum, Söz bitmek üzeredir. Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, şunları kaydetti:

"Bu sabah Türkiye’de barış denilince ilk akla gelen siyasette diyaloğun en önemli isimlerinden Ahmet Türk ile birlikte iki seçilmiş belediye başkanına daha kayyum atandı. Günlerdir yaşananlardan hiçbir ders almadan, Söylenenlere hiç kulak asmadan, Seçimde kazanamadığı belediyelere el koyan, Islah edemediği siyasetçileri darbeyle görevden almaya tenezzül eden, Zihni bozuk, kalbi kötü, eli kirli, utanmaz arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız.