Özgür Özel'den 8 Mart mesajı: Türkiye'yi sizinle birlikte kuracağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bugün neye katlanmak zorunda kalıyorsanız; eşitsizliğe, adaletsizliğe, yoksulluğa ya da korkuya... Söz veriyorum, hiçbirine mecbur kalmayacağınız o Türkiye’yi sizinle birlikte kuracağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "Bugün neye katlanmak zorunda kalıyorsanız; eşitsizliğe, adaletsizliğe, yoksulluğa ya da korkuya... Söz veriyorum, hiçbirine mecbur kalmayacağınız o Türkiye’yi sizinle birlikte kuracağız" dedi.

Özgür Özel, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

