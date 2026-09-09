Özgür Özel’den 9 Eylül mesajı: İşgale boyun eğmeyen milletimizin zafer tarihidir
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’in işgalden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümünde yayımladığı mesajda, Mustafa Kemal Atatürk ve Millî Mücadele kahramanlarını andı. Özel, Cumhuriyet, bağımsızlık ve milli mücadelenin mirasına sahip çıkacaklarını vurguladı.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in işgal altından kurtuluşunun 104'üncü yılı için mesaj yayımladı.
Özel, 9 Eylül için "İşgale boyun eğmeyen milletimizin zafer tarihidir" dedi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de CHP'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ü "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Millî Mücadele’nin bütün kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" sözleriyle andı.
Özel, "Cumhuriyet’e, bağımsızlığa ve bu toprakları bize vatan yapan kahramanların mirasına sonuna kadar sahip çıkacağız. İzmir’in kurtuluşunun 104. yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
9 Eylül 1922, işgale boyun eğmeyen milletimizin zafer tarihidir.— Özgür Özel (@eczozgurozel) September 9, 2026
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Millî Mücadele’nin bütün kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.
Cumhuriyet’e, bağımsızlığa ve bu toprakları bize vatan yapan kahramanların mirasına sonuna… pic.twitter.com/i76kZc8yeU