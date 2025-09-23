Özgür Özel'den ABB operasyonuna ilişkin açıklama

  1. Ekonomim
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin açıklamasında "Mansur Başkanımıza leke süremezler. İki dönemdir rekor oylarla seçilen ve milletin gönlüne kazınan Mansur Yavaş başkanımızın sonuna kadar yanındayız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB)  yönelik operayona tepki gösterdi.

Özel, "Etkinliklere CHP döneminden onlarca kat fazla para harcayıp 10 parmaklarında 10 kara olanlar, Mansur Başkanımıza leke süremezler. İki dönemdir rekor oylarla seçilen ve milletin gönlüne kazınan Mansur Yavaş başkanımızın sonuna kadar yanındayız" ifadesini kullandı.

"İşte bu kurgu, bu kadar aciz, bu kadar kirlidir!"

Özel, X'te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Büyükşehir Belediyemize yönelik yeni bir algı faaliyeti ile karşı karşıyayız. İddialara konu olayın özü şudur: Sayıştay yıllarca denetlemiş, işlemlerde hiçbir kusur tespit etmemiş. Başkanımız Mansur Yavaş, Kasım 2024’te iç denetim başlatmış, Teftiş Kurulu incelemesinde de herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış.

Hal böyleyken, meselenin kamuoyuna yansımasının üzerinden neredeyse 1 yıl geçmişken, savcılık tarafından ilgili kişiler ifadeye çağrılmadan şafak vakti gözaltı işlemi yapılıyor.

Hakkında 97 yolsuzluk dosyası bulunan, ya 'hırsız' ya 'FETÖ’cü' denilerek partisi tarafından zorla istifa ettirilen, eski Büyükşehir Belediye Başkanı saatler öncesinden, operasyondan haberdar. Sosyal medyadan 'bomba' görseliyle duyuru yapıyor.

Olayın algı operasyonunu ise bazı gazetecilere belediyemizi suçlayan 'soru-cevap' notu gönderen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yürütüyor. İşte bu kurgu, bu kadar aciz, bu kadar kirlidir!

Gerçek ise şudur: Ak Parti döneminin son 5 yılında 80 etkinliğe 33 milyon dolar harcanırken, Mansur Yavaş döneminde 426 etkinliğe harcanan tutar 30 milyon dolardır. Etkinliklere CHP döneminden onlarca kat fazla para harcayıp 10 parmaklarında 10 kara olanlar, Mansur Başkanımıza leke süremezler. İki dönemdir rekor oylarla seçilen ve milletin gönlüne kazınan Mansur Yavaş başkanımızın sonuna kadar yanındayız!"

