Özgür Özel'den Adalet Bakanı Tunç'a soruşturma yanıtı: Yarın 12:00'yi bekle, AK Parti kuruluş parti hediyen geliyor

CHP,'nin Bayrampaşa'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında açılan soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulunarak yarın saat 12:00'ı işaret etti.

Adalet Bakanı Tunç'a "Yarın 12:00'yi bekle. AK Parti kuruluş parti hediyen geliyor." diyen Özel sözlerine "Tayyip Bey hani 'turbun büyüğü heybede diyorsun ya heybede tutmayacağım. Yarın CHP Genel Merkezi'ne bütün basın kuruluşlarını çağırıyorum. İmzalı yazılı, açık açık isimler yazıyor. AK Toroslar çetesi çöküyor. AK Parti çöküyor." diye konuştu.

Özgür Özel Adalet Bakanı Tunç ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şu sözlerle seslendi:

İşte o başımızdakiler, gün geldi, 1990'lardaki Beyaz Toroslar gibi karşımıza AK Toroslarla çıktı. Tehdit ettiler ama AK Toroslar çetesine teslim olmadık, ipliklerini pazara çıkardık. Bir avukat, Mehmet Yıldırım. Tek tek gezip insanlara 'İfade böyle, savcı bey diyor ki, böyle böyle. Eğer sen iftira atarsan, Ekrem'i suçlarsan evine gidersin.' Kimini arkadaşlarıyla, çocuklarıyla, eşiyle tehdit ettiler. Yüksek paralar istedikler, bunların tamamını belgeledik, geçen hafta ifşa ettik. Bir tam gün sustular, o sırada avukata yol verdiler.

"Yunan Adaları'na kaçarken yakalandı"

Avukat Yunan Adaları'na kaçmak için Antalya'ya giderken Serik'te yakalandı. O avukatı getirdiler, normalde suçu 5 yıl, avukat olduğu için 7,5 yıla kadar çıkıyor. Ve kaçarken yakalanıyor. Bizim kendi ayağıyla giden arkadaşlarımıza 'kaçma şüphesi' deyip tutuklama yapanlar, kaçarken yakalanana üst sınır 2 yıl, 7 olmasına rağmen 'tutuklama yasağı var' yalanı atıp ev hapsine koydular. Neden? Onu içeriye koysalar avukat 'Böyle mi anlaştık, ben senin için çalışıyordum, senin dediğini yaptım' der de hepsini açığa çıkarır diye 7,5 yıllık suça 'tutuklama yasağı' dediler, evde paşa paşa oturuyor. O çetenin yakasını bırakmayacağız. Bütün iddiaların kanıtlarını bugün HSK'ya teslim ettik.

"Belgeleri HSK'ya teslim ettik"

Tamamını belgeledik. 1 tam gün sustular. O sırada avukat Yunan adalarına kaçmak için giderken yakalandı. O avukatı getirdiler, kaçarken yakalandı. Kaçarken yakaladıklarına 'tutuklama yasağı' yalanı atıp serbest bıraktılar. Neden? Onu içeri koysalar 'Böyle mi anlaşmıştık' der. Bütün kanıtlarımız HSK'ya teslim ettik.

"Adalet Bakanı bana soruşturma açmış..."

Adalet Bakanı, bugün ben konuşurken kızmışım 'lan' demişim. Bana soruşturma açmış.

Adalet Bakanı.. yarın ilan ediyorum. Yarın 12:00'ı bekle. AK Parti kuruluş parti hediyen geliyor.

Tayyip Bey hani 'turbun büyüğü heybede diyorsun ya heybede tutmayacağım. Yarın CHP Genel Merkezi'ne bütün basın kuruluşlarını çağırıyorum. İmzalı yazılı, açık açık isimler yazıyor. AK Toroslar çetesi çöküyor. AK Parti çöküyor."