Özgür Özel'den AK Parti'nin 'İzmir' videosuna yanıt: İzmir’i sandıkta hiç kazanamadın, hiç kazanamayacaksın

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar sürerken, AK Parti'nin sosyal medya hesabından İzmir'e atıf yapan bir video paylaşıldı.

⏳ https://t.co/lou2slfWh0 — AK Parti (@Akparti) October 6, 2026

"Millet bu olan biteni tarihin kara kaplı defterine yazıyor"

Paylaşımın ardından YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den sert tepki geldi.

"Bir asır önce saraydan bir imza alanlar, Anadolu’yu da aldıklarını sandılar. Yanıldılar. Şimdi de bir bed-maye’den tehditle imza alınca koca İzmir’i alacaklarını sanıyorlar. Yanılıyorlar.

İzmir’e 'gavur' diyenlerin, İzmir marşına merakı manidar. Rehni alan, mülke sahip olmaz. Mülk benim oldu sanan varsa işte meydan. Mert olan sandığı koyar, İzmirlilerin huzuruna çıkar.

Bakanı aday çıkardın olmadı, Başbakanı aday çıkardın olmadı. İzmir’i sandıkta hiç kazanamadın, hiç kazanamayacaksın.

KapKaç ile olmaz bu işler. Milletten ödü kopanın zaten süresi geriye işler.

Hadi Erdoğan, yarın o namerd ile kamera karşısına geçmeni ve tarihe yeni bir utanç fotoğrafı bırakmanı bekliyorum.

Kaçan kaçsın, giden gitsin. Ben milletin gözüne bakıyorum. Herkes kendine yakışanı yapıyor. Millet bu olan biteni tarihin kara kaplı defterine yazıyor."

Bir asır önce saraydan bir imza alanlar, Anadolu’yu da aldıklarını sandılar. Yanıldılar. Şimdi de bir bed-maye’den tehditle imza alınca koca İzmir’i alacaklarını sanıyorlar. Yanılıyorlar. İzmir’e “gavur” diyenlerin, İzmir marşına merakı manidar. Rehni alan, mülke sahip olmaz. Mülk benim oldu sanan varsa işte meydan. Mert olan sandığı koyar, İzmirlilerin huzuruna çıkar. Bakanı aday çıkardın olmadı, Başbakanı aday çıkardın olmadı. İzmir’i sandıkta hiç kazanamadın, hiç kazanamayacaksın. KapKaç ile olmaz bu işler. Milletten ödü kopanın zaten süresi geriye işler. Hadi Erdoğan, yarın o namerd ile kamera karşısına geçmeni ve tarihe yeni bir utanç fotoğrafı bırakmanı bekliyorum. Kaçan kaçsın, giden gitsin. Ben milletin gözüne bakıyorum. Herkes kendine yakışanı yapıyor. Millet bu olan biteni tarihin kara kaplı defterine yazıyor. — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 6, 2026

Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddiası

AK Parti'nin paylaştığı "07.10.2026" ibaresinin yer aldığı videoda İzmir Marşı kullanıldı. Videoda, İzmir'in dağları çöp yığınlarının bulunduğu görüntülerle eşleştirildi.

Paylaşımın devamında çöplerin arasından çiçeklerin açtığı görüntülere yer verildi. AK Parti'nin resmî sosyal medya hesabından paylaşılan bu video, Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddialarını güçlendiren bir işaret olarak değerlendirildi.

18 Haziran'da CHP'den istifa eden Cemil Tugay, o tarihten bu yana İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdürüyor.

Tugay'ın bir süredir AK Parti'ye katılacağı konuşulurken, bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda rozet takacağı iddia ediliyor.

Tugay'dan bu iddialara ilişkin bir yalanlama gelmedi.

"Satıp gidenler haindir"

Özgür Özel, dün TBMM'de YENİ Parti'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada da isim vermeden Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarına yer vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özel, "Yıllardır asla kazanmadığın, kazanamadığın, sana güvenmeyen İzmir'in; güvenip de oy verdiği kişiyi tehditle, şantajla, baskıyla, cezaevinin ucunu göstererek, içeride yatan birinin dosyasında adını göstererek partine devşirmeye çalışan eski siyasetin daniskasıdır" demişti.

Özel, konuşmasının devamında da "Bu baskılara boyun eğmeyip de içeride aslanlar gibi yatıp arkadaşlarını ve partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir. Onu satın alanlar milli irade hırsızıdır" ifadelerini kullanmıştı.