Özgür Özel'den AK Parti'ye Serap Yazıcı eleştirisi: "Bunun adı yenilenme değil, transfer bedelidir"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. 13:00 sularında başlayan iki liderin görüşmesi, 14:30 civarında sona erdi.

CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı da yer aldı.

Görüşmenin ardından konuşan Özel, CHP listesinden Meclis'e giren Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun'un Gelecek Partisi'nden istifa ettiğinin açıklamasından 14 saat sonra AK Parti'ye katılmasını şu sözlerle eleştirdi.

"Başkasının eskisinden yeni olmaz"

"AK Parti Genel Başkanı, özeleştiri yapacaklarını, değişeceklerini ifade ediyordu. Değişim olmazsa olmaz bir kavram ve CHP 2023 seçimlerinden sonra özeleştiri, değişim nasıl yapılır iyi bir örnek oldu.

Dün AK Parti kongresinde tehditleri gördük, sivil toplum örgütlerine şantajları gördük. Yeni ne gördük? Başkasının eksisinden yeni olmaz. Dünkü listelere baktığımızda 23 yıldır ülkeyi yöneten bir partinin, 1 gün önce akşam üstü saatlerinde istifa ettirilmiş birini listelerine koyuyorsa bunun adı yenilenme değil, transfer bedelidir.

Bir partinin listelerindeki transfer bedeli, o partinin en üst karar organında görev almak oluyorsa o parti bitmiştir, tükenmiştir. Bizim geçen haftaki ziyaretimizde kıymetli siyasi partinin heyetinde bizi karşılayan, rejime tek adam rejimi diyen, adaylığının anayasaya uygun olmadığını söyleyen, bunun Türkiye'yi felakete sürüklediğini söyleyen birinin istifa ettikten 14 saat sonra başka partinin yönetim listesinde yer alıyorsa...

Gidene bir şey demeyeceğim de, senin bundan ne faydan olur, bu özeleştiri midir? Anayasa hukukçusu hanımefendinin eleştirileri senin partin tarafından da mı benimsenmiştir."

Diploma tartışması

Özel daha sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan “sahte diploma” soruşturmasına ilişkin şunları söyledi:

“Diploma soruşturması bir acziyet itirafıdır. Sayın İmamoğlu’nun bu konuda hukuki herhangi bir sıkıntısı yok. Dolayısıyla bu iş döner dolaşır Recep Tayyip Erdoğan’ı bir daha vurur. Erdoğan’ın diplomasını konuşturur.”

İmamoğlu 5 Mart’ta ifade verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun üniversite diploması hakkında soruşturma başlattı. İmamoğlu, “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla ifade verecek.

İmamoğlu, diploma soruşturmasında kamu görevi nedeniyle mazeret dilekçesi sundu ve 26 Şubat’ta gelemeyeceğini belirtti. İmamoğlu 5 Mart’ta savcı karşısında ifade verecek.