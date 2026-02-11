Özgür Özel'den Akın Gürlek'in atanmasına yönelik ilk değerlendirme: Teslim olmayacağız, umutsuzluk yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Deniz Baykal için Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine katıldı. Törenin ardından açıklamalarda bulunan Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilişkin de ilk kez değerlendirmelerde bulundu.

Özel, "Partiye operasyon yapmak için İstanbul'a Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirilen birisi, bugünün ilk saatlerinde Adalet Bakanlığına atanabilmiştir. İki siyasi görev arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine de saldıracak" dedi.

"Yarın sabah bu sabahtan daha zor bir sabah olacak"

CHP Genel Başkanı, partisinin tarihin en ağır siyasi operasyonuyla karşı karşıya olduğunu kaydetti. Özel, "Yarın sabah bu sabahtan daha zor bir sabah olacak. Buna kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Buna karşın mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Özel, hiçbir koşulda boyun eğmeyeceklerini kaydetti. Özel, "Teslim olmayacağız, umutsuzluk yok. CHP kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir" dedi.

Özel, özetle şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gün odur ki; partiye geçmişte siyasi bir görevde olan, sonra partiye operasyon yapmak için İstanbul'a Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirilen birisi, bugünün ilk saatlerinde Adalet Bakanlığına atanabilmiştir. İki siyasi görev arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine de saldıracak, İstanbul İl Kongresini iptal edip oraya kayyum atayacak, bir yandan partinin tüm seçilmişlerine iftira kampanyaları üzerinden adli süreçleri yürütecek, sonra da dönüp gelip tekrar siyasi bir pozisyona oturacaklar. Sonra da dünyanın gözünün içine bakıp 'Türkiye hukuk devletidir' diyecekler."

Özel yanıtladı: Akın Gürlek'in atanması İBB davasını nasıl etkiler?

Özel gazetecilerin, "Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanması İBB duruşmalarını nasıl etkiler" sorusunu ise şu şekilde yanıtladı:

"Akın Gürlek'in Erdoğan'dan aldığı talimatları uygularken hangi koltukta oturduğunun bir anlamı yok. Bakanlık koltuğu ona yargılanmama, dokunulmazlık imkanı veriyor. Ne zamana kadar? Milletimiz bize yetkiyi verip, biz onu Yüce Divan'da çatır çatır yargılatana kadar."