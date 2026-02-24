  1. Ekonomim
Özgür Özel'den "Akın Gürlek'in mal varlığı" sorusuna yanıt: Bu akşam süresi doluyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e geçen hafta seslenerek "mal varlığını açıkla" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin Meclis grup toplantısında konuya değinmedi. Özel konuya ilişkin toplantının ardından "Bu akşam süresi doluyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçen hafta grup toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenerek "Mal varlığını açıklaman için sana bir hafta süre veriyorum" demişti.

Bu sözlerin ardından Gürlek herhangi bir açıklama yapmadı. Bunun üzerine gözler Özel'in bugün yaptığı grup toplantısındaydı. Özel, bugünkü toplantıda bu konuya ilişkin herhangi bir ifade kullanmadı.

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, "Bu akşam doluyor süresi” dedi.

