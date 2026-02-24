Özgür Özel'den "Akın Gürlek'in mal varlığı" sorusuna yanıt: Bu akşam süresi doluyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçen hafta grup toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenerek "Mal varlığını açıklaman için sana bir hafta süre veriyorum" demişti.

Bu sözlerin ardından Gürlek herhangi bir açıklama yapmadı. Bunun üzerine gözler Özel'in bugün yaptığı grup toplantısındaydı. Özel, bugünkü toplantıda bu konuya ilişkin herhangi bir ifade kullanmadı.

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, "Bu akşam doluyor süresi” dedi.