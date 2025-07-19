Özgür Özel'den Altan Öymen mesajı: Gözün arkada kalmasın genel başkanım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 gündür yoğun bakımda tedavi gören ve bugün çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

X hesabından yaptığı paylaşımda Özel, “Gözün arkada kalmasın Genel Başkanım. Mücadelen mücadelemizdir” ifadelerini kullandı.

Özel’in paylaşımının tamamında şu ifadeler yer aldı:

Partimizin 75 yıllık üyesi, son anına kadar Cumhuriyet Halk Partisi için çalışan hem vefakar hem cefakar Genel Başkanımız Altan Öymen’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Kendisine Allah’tan rahmet diyorum. Ailesine, sevenlerine, öncüsü olduğu basın camiamıza, partimize ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun. Gözün arkada kalmasın Genel Başkanım. Mücadelen mücadelemizdir.