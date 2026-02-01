  1. Ekonomim
Özgür Özel’den Antalya’daki otobüs kazası için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya’da bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayımlarken, kazada yaralananlara da geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar temennisinde bulundu.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya'dan gelen acı haber içimizi yaktı. Döşemealtı'nda şehirlerarası bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

