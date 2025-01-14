Özgür Özel’den asgari ücret ve zam eleştirisi: Susmayacağız, konuşacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren Özel, kurmaylarının, grup toplantısını Beşiktaş Belediyesi önünde yapmayı önerdiğini açıkladı.

Özgür Özel, zamları ve asgari ücreti eleştirerek hükümete tepki gösterdi. "Geçen seneki asgari ücret 5, bugünkü 4,5 çeyrek altın alıyor" diyen Özel, "Susmayacağız, konuşacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarından öne çıkan başlıkları şu şekilde:

"Biz Beşiktaş operasyonuyla bu zamların bu sürecin üstünü örtebilir miyiz? CHP'yi meşgul edip vatandaşa ettiğimiz eziyetin az konuşulmasını sağlar mıyız? diye düşünenlere inat elbette yargıyı, Beşiktaş'ı, yargının siyasallaşmasını konuşacağız. Susmayacağız, konuşacağız.

Asgari ücret ve zam polemiği

Asgari ücretle geçen sene 5 çeyrek altın alınıyordu, bu sene 4.5 çeyrek altın alınıyor. 17 bin lira asgari ücret 57 kilo dana kıyma alıyordu, bu sene 37 kilo dana kıyma alıyor. 20 kilosunu çaldılar asgari ücretlinin.

2002'de 8 çeyrek altın alan emekli maaşı bu seneki yapılmayan, aslında üzerine vazife olmayan, yetkisi olmayan Bakan'ın 14 bin 400 küsur lira yapıyoruz dediği en düşük emekli maaşı buy hafta Meclis'te görüşülecek. Dedikleri olduğunda 3 çeyrek altın alınıyor.

Rakam böyleyken hala bana diyor ki, bırak kasap kasap gezip hesap yapmayı şuna cevap ver. Tayyip bey önce sen şuna cevap ver. Sen salon adamı oldun, sıcak seviyorsun, biz -17'de miting yapıyoruz mitinglerde. Pazara gidebiliyor musun? Yok. Sokakta var mısın? Yok. Tayyip bey pazara gidebilir mi?

Özel: File 21 yılda 40 kat zamlanmış

Tayyip Bey 21 yıl önce pazara çıkmış. O gün 29 lira 90 kuruş ödemiş. Bugün aynı file aynı pazara gittik, hesapladık. 1044 lira. 21 yıl önce kendi başbakanlığının başında 29.90 liraya dolan file 21 yılda 40 kat zamlanmış.

En düşük emekli maaşı

Bu hafta Meclis'te en düşük emekli maaşı görüşülecek. Türkiye'de bütün televizyonlar bakanın açıklamasını, bu iş onun işi değil ki demek yerine, en düşük emekli maaşı 14 bin 400 küsur lira oldu diye altyazı geçtiler. Oysa bunun için kanuni düzenleme gerek. Kanun yapma yetkisi sadece milletvekillerinde olduğu halde kağıdın altını imzalıyorlar. Bu Meclis'i bir kişinin atadığı bir atanmışa çiğnetmek üzere hazırlık yapıyorlar.

Bu sefalet maaşına karşı çıkacağız. Buna karşı en etkili mücadeleyi vereceğiz, itirazımızı bütün Türkiye'ye duyuracağız. En düşük emekli maaşı için başka önergelere oy verilecek mi göreceğiz.

Parti iktidar olacak. Bu konuda bize hiçbir kötülük engel olamayacak. İlk seçimde bu parti iktidar olacak.

Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması

Dün sabah Rıza Akpolat'ın evinin kapısı çalındı. Annesinin aklını almasının pahasına yaptılar. Rıza Başkan'ın şahsında partinin belediyeciliğini itibarsızlaştırıp, geçemediği rakibinin düşmesi için çelme çakıp oyun dışı işler yapıp benzer operasyonlarla kendilerini bu yarışta rakipsiz kılmak için adımlar atmaya çalışıyorlar. Dün yapılan iş düşman hukukudur.

Belediye başkanı kanun gereği ihale sorumlusu değildir. Öyle olsa her sabah 300 başkan ifade vermeye gider. İmzayı atan sorumlu olsun diye kanuna konulmuş. Belediye başkanlarının sorumlulukları belli, ihale sorumluları da belli. Yapılan işte de usulsüzlük yok. Kollarına polis soktular. Adliye muhabirlerine mesaj attılar, şu saatte götürüyoruz gelin görüntü alın diye. Bükemedikleri bileği kamu gücüyle kırmaya çalışıyorlar.

"Kırmızı kartı emekliyi aç bıraklara kaldırdık"

KAAN'a benden de yeşil kart, emekliyi aç bırakanlara benden kırmızı kart. Biz kırmızı kartı emekliyi aç bıraklara kaldırdık ama kırmızı kartı hakkı yenen emekçiler gösteriyor. Emekliye ve emekçiye sefalet maaşı verenlere karşı kırmızı kart kaldırıyoruz. Kırmızı kart CHP'nin eylemi değil ezilenlerin eylemidir. Ayağa kalkın ve kırmızı kartları gösterin. Getir sandığı göreceksin kırmızı kartı."