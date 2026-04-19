Özgür Özel'den Ataşehir kararı: Programını değiştirdi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in gözaltına alınması üzerine yarın akşam Ataşehir'de miting düzenlenecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Küresel İlerici Seferberlik' toplantısına katıldığı Barselona'dan bu akşam Türkiye'ye dönüyor.
Barselona'da bulunduğu sırada Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasının ardından Özel, pazartesi günkü programını değiştirdi.
Özel, yarın saat 13.00'te İstanbul'da bulunan Genel Başkanlık Çalışma Ofisinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
Özel, toplantının ardından saat 20.00'de ise Ataşehir Belediyesi önünde Adıgüzel'in gözaltına alınmasına karşı miting düzenleyecek.
Ataşehir mitingi, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından 105'inci miting olacak.