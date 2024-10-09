Özgür Özel'den 'ayağa kalkma' açıklaması: Hesabını ben vereceğim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Töreni'nde, partisinin milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta karşılamasıyla ilgili soru yöneltildi.

"Erdoğan'ın şahsına değil, makamına saygımızdan ayağa kalktık." diyen Özel, "Ne Erdoğan ile anayasa yapmaya ne de uzlaşmaya niyetimiz var." ifadesini kullandı.

Amacının CHP seçmenini üzmek olmadığını belirten Özgür Özel, "Bundan kırılmış kim varsa hakkını helal etsin. Bedeli ben ödeyeceğim, hesabı ben vereceğim." diye konuştu.

"Koalisyon yapmak üzere ayağa kalkmadık"

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Çoğunluk rahatsız olabilirdi. Meselenin özü şudur, Türkiye Cumhurbaşkanı makamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün makamı olarak görüldüğü için, Erdoğan'ın şahsına değil, makamına yönelik saygıdan ayağa kaldık. Bundan zerre pişmanlığım yok. Biz uzlaşmak için, koalisyon yapmak için ayağa kalkmadık.

Biz Meclis'in açılışında, Cumhurbaşkanına hürmeten ve seçmene hürmeten ayağa kalktık. Parti tarafından yapılan ankette ilk olarak yüzde 60 oranla bu kararımıza destek aldık.

Attığım adımların yanlış olduğunu düşünmüyorum. Yanlışsa da benim yanlışım, ben sorumluluğu alıyorum. Ayağa kalkmam seçmeni mutlu etti. Hesabını ben vereceğim. Bu konuda gönlü kim varsa hakkını helal etsin."