  3. Özgür Özel'den Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e telefon
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile  telefonda görüştü.

Özel, görüşmede, kardeş ülke Azerbaycan’ın Zafer Günü'nün beşinci yıldönümünü kutladı, şehitlere rahmet diledi.

Genel Başkan Özel, iki ülkenin tarihi bağlara sahip olduğunu belirterek, Azerbaycan’ın sevincini de üzüntüsünü de derinden hissettiklerini vurguladı.

İki lider, CHP ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunda da mutabık kaldı.

Özel, ayrıca, daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir araya geldiği Azerbaycan Zafer Şehit Evlatları Grubun'un durumunu sordu. Cumhurbaşkanı Aliyev de bu ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, onların iki ülkenin de çocukları olduğunu iletti.

Aliyev, CHP'nin Azerbaycan'a ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

