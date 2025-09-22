  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Özgür Özel'den "Bahçeli'nin açıklamalarını tam takip edemedim" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Safa yatmış
Takip Et

Özgür Özel'den "Bahçeli'nin açıklamalarını tam takip edemedim" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Safa yatmış

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Türkiye-Rusya-Çin (TRÇ) ittifakı” önerisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Doğrusu ben onu tam takip edemedim, hayırlısı olsun inşallah" ifadeleri hakkında konuştu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özgür Özel'den "Bahçeli'nin açıklamalarını tam takip edemedim" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Safa yatmış
Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aralarında görevinden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 25 CHP'linin duruşması için gittiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde açıklamalarda bulundu.

Özel, bir basın mensubunun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TRÇ (Türkiye-Rusya-Çin) ittifakı çıkışı hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı, ifadeleri sorması üzerine Özel, "Safa yatmış" yorumunda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları söyledi:

"'Safa yatmış' diyeyim. Bahçeli, 'Biz bu taraftan kopalım' diyor, Erdoğan takip edemiyor öyle mi? Erdoğan, cıva gibi bunu diyerek safa yatmış. Ama Devlet Bey bu yanıttan çok memnun olmamıştır, diye düşünüyorum."

Bahçeli ne demişti?

MHP lideri Bahçeli, “Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek ‘TRÇ’ ittifakının inşa ve ihya edilmesidir. TRÇ ittifakının da; Türkiye, Rusya ve Çin’den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York’ta, Bahçeli'nin “Türkiye-Rusya-Çin (TRÇ) ittifakı” önerisine ilişkin bir soruya "Doğrusu ben onu tam takip edemedim, hayırlısı olsun inşallah" şeklinde yanıt vermişti.

Görevden uzaklaştırılan Özgür Çelik ve 25 CHP’li hakim karşısına çıktıGörevden uzaklaştırılan Özgür Çelik ve 25 CHP’li hakim karşısına çıktıGündem
AK Parti'den Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili seçimlerine itirazAK Parti'den Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili seçimlerine itirazGündem
Gündem
Ekrem İmamoğlu: İstanbul’a rant uğruna ihanet eden "Asrın Çapsızlığı" var
Ekrem İmamoğlu: İstanbul’a rant uğruna ihanet eden "Asrın Çapsızlığı" var
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın evine saldırı iddiası: Valilik devreye girdi
Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın evine saldırı iddiası: Valilik devreye girdi
Prof. Dr. Ceyda Açılan Ayhan, IWF Leadership Fellows Programı’na tam bursla seçildi
Prof. Dr. Ceyda Açılan Ayhan, IWF Leadership Fellows Programı’na tam bursla seçildi
Ceza yazılan şahıs Dicle elektrik ekiplerine saldırdı!
Ceza yazılan şahıs Dicle elektrik ekiplerine saldırdı!
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde deprem konutları tamamlanıyor
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde deprem konutları tamamlanıyor
CHP'li başkandan Özlem Çerçioğlu hakkında suç duyurusu: Söz hakkım gasp edildi
CHP'li başkandan Özlem Çerçioğlu hakkında suç duyurusu