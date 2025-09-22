Özgür Özel'den "Bahçeli'nin açıklamalarını tam takip edemedim" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Safa yatmış

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aralarında görevinden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 25 CHP'linin duruşması için gittiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde açıklamalarda bulundu.

Özel, bir basın mensubunun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TRÇ (Türkiye-Rusya-Çin) ittifakı çıkışı hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı, ifadeleri sorması üzerine Özel, "Safa yatmış" yorumunda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları söyledi:

"'Safa yatmış' diyeyim. Bahçeli, 'Biz bu taraftan kopalım' diyor, Erdoğan takip edemiyor öyle mi? Erdoğan, cıva gibi bunu diyerek safa yatmış. Ama Devlet Bey bu yanıttan çok memnun olmamıştır, diye düşünüyorum."

Bahçeli ne demişti?

MHP lideri Bahçeli, “Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek ‘TRÇ’ ittifakının inşa ve ihya edilmesidir. TRÇ ittifakının da; Türkiye, Rusya ve Çin’den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York’ta, Bahçeli'nin “Türkiye-Rusya-Çin (TRÇ) ittifakı” önerisine ilişkin bir soruya "Doğrusu ben onu tam takip edemedim, hayırlısı olsun inşallah" şeklinde yanıt vermişti.