Özgür Özel’den Bahçeli’nin dava mesajına yanıt: Devlet Bey'in açıklaması son derece kıymetli

Dün Türkiye gündemindeki önemli konulara dair yazılı bir açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye’nin, özellikle belediyeler başta olmak üzere genişleyen ve yoğunlaşan hukuki davalardan hızla kurtulması; böylece adaletin tam ve eksiksiz bir şekilde tecelli etmesi sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Hepimizin müşterek kişilik ve kimliği, 'Herkes eşittir Türkiye' anlayışında temerküz eden büyük Türk milletidir” diye belirten Bahçeli MHP’nin, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na samimiyetle katkı sunacağını belirtmişti.

“Devlet Bey'in çağrısı kıymetlidir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçeli’nin dünkü açıklamalarını değerlendirdi. Bahçeli'nin ve MHP'nin genel başkan yardımcılarının belli bir süredir sağduyuya davet eden açıklamaları olduğuna dikkat çeken Özel “Devlet Bey'in çağrısı kıymetlidir. Adli tatilin bitmesiyle iddianame verilmeli ve yargılama safhasına geçilmelidir” dedi.

“Biz MİT mensubunu yabancı istihbarat örgütlerine deşifre mi edeceğiz orada?"

Özel Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ikinci toplantısının basına kapalı yapılmasına da tepki gösterdi. Özel “Biz MİT mensubunu yabancı istihbarat örgütlerine deşifre mi edeceğiz orada? Oradaki toplantının gizliliği MİT mensuplarının can güvenlikleri açısından devletin talep ettiği bir tedbir ama bugün toplantı açık, bundan sonra da açık” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Harp Malülleri, Gaziler ve Şehit Dul Yetimleri Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Genel başkanları ve üyeleriyle bir araya geldikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özgür Özel’in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Herhangi bir gazimizin, şehit ailemizin endişesi kadar doğal bir şey yok. Karnında çocuğunu görmeden şehit vermiş bir annenin, babasını kaybetmiş kişilerin, evladını kaybetmiş annelerin-babaların endişesi ortadan kaldırılmadan bir süreç yürütülmez.

"Onların gözünün içine bakamayacağımız hiçbir şeye yokuz dedik"

Bu komisyonda ne konuşulacaksa gizli kapılar ardında değil, Meclis'te konuşulsun ve buraya şehit ailelerimiz, gazilerimiz, onların temsilcileri dahil edilsin. Biz her şeye varız ama onların gözünün içine bakamayacağımız hiçbir şeye yokuz dedik.

CHP, milletten gizli herhangi bir pazarlığın yapılmaması için, kimseden bir şey saklanmaması için, şehit aileleri ve gazilerin üzülmemesi için, meydanı milleti değil kendi çıkarlarını düşünenlere bırakmamak, bunu bir siyasi pazarlık haline getirmemek için o komisyonda yer alıyor. Bu komisyon, bu çerçevede çalıştığı taktirde o komisyonda bulunmaya devam edecek.

"Bütün toplantılar açık"

Komisyon geçen hafta bir kapalı toplantı yaptı. Bunu en iyi siz anlarsınız. Diyorlar ki 'Hani şeffaf olacaktı, toplantı kapalı.' Toplantıya MİT Müsteşarı, yanında uzmanlarıyla geldi sunum yaptı. Biz MİT mensubunu yabancı istihbarat örgütlerine deşifre mi edeceğiz orada. MİT, CHP'ye de gelince personeli özel tedbirlerle binaya giriyor, oda önceden ayrılıyor, temizleniyor riske karşı. MİT mensupları saatler önce gelip, saatler sonra çıkıyor başkanlarından, bütün tedbirler alındıktan sonra. Toplantının gizliliği MİT mensuplarının can güvenlikleri açısından devletin talep ettiği bir tedbir. Ama bugün toplantı açık, bundan sonra da açık. Yarın bir gelişme olur, MİT 'bir bilgi vereceğim' der, yine kapalı olur. Onun dışında bütün toplantılar açık.

Devlet Bey'in çağrısı kıymetlidir. Adli tatilin bitmesiyle iddianame verilmeli ve yargılama safhasına geçilmelidir. Biz ne yargılanmaktan, ne soruşturulmaktan ne de müfettişten kaçıyoruz.