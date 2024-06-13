Özgür Özel'den Bahçeli'ye ittifak yanıtı: Memnun değilse bize gelsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Allah bana yeter" ifadelerinin yer aldığı yüzüğü hakkında değerlendirme yapan Özel," Önce sayın Bahçeli'nin yüzüğünü sordunuz, sayın Bahçeli'nin nefes israf etmeden taktığı bir yüzüğe benim nefes israf edecek bir halim yok. Şimdi de yazılı bir açıklama yapmış. Ben yine nefes israf edip de kamuoyunu yaratılmaya çalışılan suni tartışmayla meşgul etmek istemem" ifadelerini kullandı.

"Biz son seçime bir siyasi partiyle ittifak yaparak girmedik"

"Belli ki sorunlar var. Cumhur İttifakı'nın sorunları. Cumhur İttifakı'nın sorunlarıdır, bizim sorunlarımız değildir" diyen Özel, "Biz son seçime bir siyasi partiyle ittifak yaparak girmedik. Ve tek başımıza son 47 yılın en yüksek oyunu alarak ülkenin birinci partisi olduk. O yüzden de ittifak ortağımız olmadığı için de kavga edecek kimse yok yanımızda. Kimseyle bir tartışmamız, bir gerginliğimiz yok. Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var, sorunları çözmek için de bir metinde hem kopuş, hem bağlılık, hem sitem, hem umut barındırılmış. Bunların hiçbirisiyle meşgul değiliz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin ittifak açıklamasına yanıt: Kendisi ittifakından memnun değilse bizim ittifakımıza katılabilir

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, "AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da Altılı Masa'nın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi’nin samimi dileği ve temennisidir" açıklamasına yanıt veren Özel, şunları söyledi:

"Eğer kendisi ittifakından memnun değilse bizim ittifakımıza katılabilir. Bizim ittifakımızın adı 'Türkiye İttifakı'. CHP'ye bir başka partiyle ittifak teklif etmesine gerek yok. Gelsin, Türkiye İttifakı'na katılsın. Burada şöyle bir zorlukları olur. Bizim ittifakımızda örneğin bir genel başkan yardımcımızın eşini Sayıştay üyesi yapmak için ricacı olmayız. Biz en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini konuşuruz, bununla ilgili mücadele veririz.

Bize kimse ittifak falan önermesin. Çünkü bugünün sorumluları, bu sorumluluğu taşıyacak. Sayın Bahçeli şöyle bir kolaycılık yapmasın; memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesin. Bu sorunları ya çözsünler ya da bıraksınlar biz çözeriz."

Erken seçim sorusuna yanıt

"Bahçeli'nin çıkışıyla bir erken seçim gündeme gelir mi?" şeklindeki soruya Özel, "O sayın Bahçeli'nin uzmanlık alanıdır, kendisine sorun. Eğer bir erken seçim çağrısı yaparsa değerlendiririz" cevabını verdi.

Bahçeli ne demişti?

Siyasette 'normalleşme' rüzgarları eserken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 18 yıl aradan sonra ilk kez CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. CHP Lideri Özgür Özel'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iade-i ziyareti konuşulmaya devam ederken MHP lideri Bahçeli'den dikkat çeken açıklamalar gelmişti.

Bahçeli, AK Parti ile CHP arasında ittifakın MHP’nin samimi dileği olduğunu söylemiş ve “Cumhur İttifakı’na bağlılığımız kararlılıkla devam edecek, TBMM’de kanun tekliflerine verilen desteğimiz aynen sürecektir. Kaldı ki; Cumhur İttifakı’ndan tavizimiz, geri dönüşümüz, yarı yolda bırakmamız, ilkelerinden ve hedeflerinden cayma göstermemiz mümkün değildir.” ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesinin ardından gündemdeki gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yapmıştı.

Açıklamasında kutuplaşmanın ve kavganın sonu ve sonucu olmadığına vurgu yapan Bahçeli, “Sıcak gündemin üst sıralarına yerleşen temas ve görüşme trafiğinin Milliyetçi Hareket Partisi’ni hedef alan karalama kampanyasına dönüştüğü de her türlü izahtan varestedir” demişti.

Bahçeli, AK Parti ile CHP arasında ittifakın MHP’nin samimi dileği olduğunu belirterek, “AK Parti içindeki gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak, AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi’nin samimi dileği ve temennisidir. Buna rağmen Cumhur İttifakı’na bağlılığımız kararlılıkla devam edecek, TBMM’de kanun tekliflerine verilen desteğimiz aynen sürecektir.Cumhur İttifakı’ndan tavizimiz, geri dönüşümüz, yarı yolda bırakmamız, ilkelerinden ve hedeflerinden cayma göstermemiz mümkün değildir” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönemde gerçekleştirdiği görüşmeler üzerinden ortaya atılan iddialara da yanıt veren Bahçeli, açıklamasında “Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşmeleri, kurduğu ilişki ağlarını, icra ettiği ikili temasları saygıyla karşılıyor, zatı devletlerini daha da rahatlatmak için bir kez daha feragatle hareket edip karşılıksız inisiyatif alıyor ve bu tercihimizi aziz milletimizle paylaşıyoruz” ifadelerine yer vermişti.