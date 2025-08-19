Özgür Özel’den Bahçeli’ye yanıt: 'İttifak ortağım sen anla' diyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla kendi ittifak ortağına mesaj gönderdiğini söyledi.

"Bahçeli 'İttifak ortağım sen anla' diyor"

Özel, "Sayın Bahçeli anlıyor da 'Özgürüm sana söylüyorum, ittifak ortağım sen anla' diyor. Bahçeli'nin bütün eleştiriler, ülküdaşım dediği kişiyi içeri atanlara ve İBB soruşturmasına Fatih Keleş üzerinden karıştırmaya yönelik" açıklamasını yaptı.

"Erdoğan, belediyeleri silkeleyelim yaklaşımını geride bıraksın"

Özel gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, "Sayın Erdoğan'a ama dirençli kentler yaratmak için ama yaklaşmakta olan deprem riskine karşı afet yönetimi noktasında belediyeleri silkeleyelim yaklaşımını geride bıraksın. Depreme karşı bir el uzatıyorsa ben o eli tutuyorum CHP olarak. Yeter ki bu sayede yaklaşmakta olan felaketlerden korunalım. Buraya sayın Murat Kurum geldi. TOKİ'den 100 konutun mayıs ayında verileceğini söylüyor. Bu yeterli bir yaklaşım değil." dedi.

"Geçmiş karneleri hiç olumlu değil"

Özel şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlara konutlarını hızla teslim etmek gerekiyor. Kendisi 1.5 ay içinde köylerde inşaatların başlayacağını söylüyor. Geçmiş karneleri üzülerek söylemem gerekir ki hiç olumlu değil. Depremin 2.5 yılında başarı konuşması yapılıyor ama bu kadar zamanda yüzde 38'i yapıldı.

Bahçeli'nin bizimle ilgili sert eleştirileri de var. Selahattin bizim ülküdaşımızdır, ona nasıl kiralık katil derler dedi. Dün dedim ki Fatih Keleş hiçbirini tanımaz, biz de tanımayız. Bahçeli ile yakın ilişkileri var. Yapılan operasyon Bahçeli'ye de had bildirme yönündedir dedim. Kimseye kiralık katil demedim.

Ben de aynı şeyi söylüyorum. Ben de sayın Bahçeli'ye kumpas kurulduğunu söylüyorum. Bahçeli ne diyecek, 'Sayın Erdoğan senin atadıkların, beyaz Torosçuların bana böyle böyle yapıyorlar' diyemeyeceğine göre...

Beyoğlu Belediye Başkanı'nın dedesi Beyoğlu Belediyesi'nde yerleri süpüren çöpçüydü, babası Beyoğlu Belediyesi'nde şofördü. Arkadaşımız o Beyoğlu Belediyesi'nin garajlarında büyüdü. Hayali gerçekleştirdi, yıllar sonra Beyoğlu'nu kazandı. Beyoğlu'nda bütün okullarda fakir öğrenciler ve zengin öğrenciler var.

Zengin öğrenciler 15-20 TL'ye suyunu alıp kana kana içerken fakir öğrencilerin tuvalet musluğuna dudaklarını dayadıklarını görmüş. Bunun üzerine bütün okullara su sebili koydu. Ben bunu gördüm, gözlerim doldu. Gökan Zeybek bütün Türkiye'ye bu projeyi örnek gösterdi.

Beyoğlu'nda bir iş, ihaleden değil geçmişte Beşiktaş Belediyesi'nde görev almış, iftiracılardan bir tanesi Beşiktaş'a kara çalarken ucu burayı da gelmiş. Onun da adını geçirmişler. Acaba Beyoğlu Belediyesi'nde siyasi yan kesicilik yapabilir miyiz diye. Tenezzül meselesi."