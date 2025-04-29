Özgür Özel'den Bakan Yerlikaya'ya 'jammer' yanıtı! Hepsi bize AK Parti'li belediyelerden kaldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’a destek olmak için Çağlayan Adliyesi’nde görülen davayı izlemeye gitti. Duruşmanın ardından adliye çıkışında kameraların karşısına geçen Özel, önemli açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ümit Özdağ tutuksuz olduğu dosyadan yargılanıyor. Hukuku hukuk olmaktan çıkardılar. Meydanlardan korkuyorlar. Nerede toplanacağımızı biz biliriz. İktidar iktidarı devretmenin gününü saymaktadır.

"İBB'nin jammerları bize AK Partili belediyeden kaldı"

İçişleri Bakanı dün saçma sapan açıklamalarla kendini rezil etti. Bak benim yanımda bir sürü koruma var, hepsi sana bağlı. Bu korumalar Cumhurbaşkanı nereye gitse kameraları bantlıyorlar. Bütün kameralar kontrolleri altında. O bantları çeken polisler fırsatları olsa senin ağzını bantlardı böyle gaf yapma diye. Bütün AK Partili belediyelerde jammer var. İBB'nin jammerları bize AK Partili belediyeden kaldı."

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir oteldeki görüşmesinden önce korumalar tarafından kameraların bantla kapatılması hakkında açıklama yaptı. Yerlikaya, korumaların böyle bir uygulamasının olmadığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Gidilen bir otelde güvenlik kamerasını bantla kapatmak bir cüret işidir. Hiçbir koruma polisimiz, böyle bir şey yapmaz. Gittiğim bir yerde güvenlik kameralarını kapatmak aklımın ucundan geçmez. Bakanlarımızın böyle bir uygulaması yok. Güvenlik kameralarının bantla kapatılması, bavullarla jammer taşınması... Bunlar benim bildiğim, duyduğum işler değil. Kendinden eminsen, şeffafsan neden kamera kapatırsın ki" ifadelerini kullandı."

Emniyet Genel Müdürlüğü de jammer kullanımına ilişkin yaptığı açıklamada belediye başkanlarının jammer kullanamayacağını, yetkisiz kullanmanın suç olduğunu bildirdi. Müdürlüğün herhangi bir biriminin koruma görevlerine yönelik jammer ile ilgili verdiği bir eğitim bulunmadığı da belirtildi.