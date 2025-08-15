  1. Ekonomim
Özgür Özel'den Beyoğlu operasyonuna tepki: Başaramayacaksınız!

İBB'ye yeni bir operasyon düzenlendi. CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı. 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. CHP lideri Özgür Özel'den operasyona yönelik sert tepki geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlar sürüyor. İBB'ye bu sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi.

CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 41 kişi gözaltına alındı. Toplam 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"19 Mart’tan bu yana, ‘Öyle duydum’ iftiralarından başka bir şeyleri olmadığı için 149 gündür iddianame yazamıyorlar.

Bu çaresizlik nedeniyle tutukluları; eşleriyle, evlatlarıyla tehdit edip iftiracılığa zorluyorlar.

Son olarak, savcı-avukat çetesiyle bir İBB Borsası kurdular. Savcıların tuttuğu avukatları, Türkiye’nin dört bir yanındaki cezaevlerine sürülen tutuklulara gönderip, iftira metinlerini imzalatmaya, milyon dolarlarca rüşvet almaya çalışıyorlar.

Bu çetenin faaliyetleri belgeleriyle ortaya çıkmışken, etkin pişmanlık kumpası çökmüşken, millet Ak Toroslar Çetesi’nin dağıtılması için HSK’nın harekete geçmesini beklerken, bugün hala bu çetenin eliyle operasyon yapıyorlar.

Bu operasyon, yargı çetesinin ve Ak Parti’nin yaşadığı tahribatı örtmek için girişilen bir intikam oprasyonudur.

Bu operasyon, bir yandan barış, birlik ve kardeşlik diyenlerin, bu umuda karşı başlattığı baltalama girişimidir.

Başkanımız İnan Güney ve tüm arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız.

Devlet içindeki çetelere sesleniyorum:

9 dalga değil, 99 dalga yapsanız da başaramayacaksınız!

Onlar savcılarına, çetelerine güvensinler. Ben millete güveniyorum.

Millet bizimle beraberdir."

