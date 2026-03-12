Özgür Özel'den Bülent Arınç'a ziyaret: İBB davası gündeme geldi mi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ı Meclis'teki makamında ziyaret etti. Özel ve Arınç, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Bülent Arınç şöyle konuştu:

"Biz iki hemşehriyiz. Manisa'dan da tanışıyoruz. Kendisini genel başkan olduğunda da ziyaret etmiştim, tebriklerimi iletmiştim. Zaman zaman da Manisa'yla ilgili konularda kendileriyle görüşüyorum.

Bugün de hem bir Ramazan ayı ziyareti oldu hem de geçtiğimiz hafta sonu Manisa'daydım, ailece her sene Ramazan ayında iftar yapıyoruz, gündüz mevlit okutuyoruz. Ben bütün Manisa'da ileri gelen arkadaşlarımı davet etmiştim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetici arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız da gelmişlerdi.

Sayın Genel Başkanın kendi programı çok yoğun, katılamadı. Bugün de Allah kabul etsin, güzel dileklerini bana ifade etti. Geri kalan kısmında da ülkemizin içinde bulunduğu şartları ondan dinleme fırsatım oldu. Böyle bir güzel görüşme yaptık. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Çok acı günlerimiz oldu"

Özgür Özel ise ilk milletvekili seçildiğinde Bülent Arınç'ın kendisini aradığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

'Her işin acemiliği zordur. Milletvekilliğin daha zordur. Ankara'da yapacak bir şeyimiz var mı' diye sordu. O gün bugündür partilerimiz ayrı, siyasi rekabet içindeyiz. Hatta 2009 yerel seçimlerinde ben Manisa Belediye Başkanı adayı olduğum günden beri hem siyasi rekabetin gereklerini yaptığımız dönemler oldu hem de iki hemşehri siyasetçi olmanın gerektirdiği nezaketi birbirimizden hiçbir zaman esirgemedik. Genel Başkan seçildiğimde tebrik ziyaretine gelmişlerdi."

"Çok acı günlerimiz oldu" diyen Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Hem kendisi hem oğlu Mücahit kardeşim, Ferdi Zeyrek’in cenazesinde ve daha sonra Şehzadeler Belediye Başkanımızın Allah rahmet eylesin cenazesinde bizi hiç yalnız bırakmadılar. Ben iade-i ziyarette gecikmiştim. Geçen haftaki Ramazan ayı iftar davetlerine katılamamayı da bir vesile kılarak bugün hem Ramazan ayını kutlamak hem de bir iade-i ziyaret yapma imkanı oldu. Birlikte Manisa'dan başlayarak Türkiye'deki tüm meselelerle ilgili birazcık benim partimizin içinde bulunduğu sürece yönelik bilgilendirmelerimin de yoğun olduğu bir şekilde kendileriyle sohbet etme, deneyimlerinden istifade etme imkanı oldu" ifadelerini kullandı.

"İki hemşehri bir araya gelince güneşin altındaki her şey gündemdir"

Özel, görüşmede İBB davasının gündeme gelip gelmediği sorusuna ilişkin, "Biz iki hemşehri bir araya gelince güneşin altındaki her şey gündemdir" dedi.