Özgür Özel’den Bülent Kuşoğlu’nun açıklamalarına tepki: Parlamento çatısı altında bunları konuşmayı zul sayarım

Özgür Özel, mutlak butlan kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Bülent Kuşoğlu’nun açıklamalarına tepki gösterdi.

Bülent Kuşoğlu, CHP’de yaşanan mutlak butlan krizinin ardından T24 yazarı Cansu Çamlıbel’in sorularını yanıtladı.

Özel, Kuşoğlu’nun tarif ettiği Türkiye için, “Tom Barrack’ın tarif ettiği Türkiye’dir, monarşi tarif ediyorlar” dedi.

Kuşoğlu’nun açıklamalarında öne çıkardığı “devlet aklı” söylemini de eleştiren Özel, “CHP’ye yapılanın bir devlet darbesi olduğunu söylüyor ve derin devlete bir kutsiyet ve önem atfediyor. Parlamento çatısı altında bunları konuşmayı zul sayarım” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, Kuşoğlu’nun “devlet aklı” ve “İttihat ve Terakki” söylemlerini eleştirerek şunları söyledi:

“Derin devlete meşruiyet tanımlayan ve Tom Barrack'ın tarif ettiği bir rejimi tarif eden, orada bir göreve talip olan yaklaşımı tarihî bir talihsizlik olarak ifade etmem lazım. Tom Barrack tarif ediyor bunu. Ondan sonra monarşi tarif ediyorlar. İşte Batıcıların, milliyetçilerin ve İslamcıların cumhuriyet kurulmadan önceki ittifakı diye bir başka tarifin de peşinden gidiyor.

Tarihi bir talihsizlik. CHP'ye yapılanın bir devlet darbesi olduğunu söylüyor ve derin devlete bir önem, bir kutsiyet atfediyor. Parlamento çatısı altında bunları konuşmayı zul sayarım.”