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Özgür Özel'den çağrı: Herkesi YENİ Parti'ye üye olmaya davet ediyoruz

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partinin üyelik sisteminin açıldığını duyurarak vatandaşları üye olmaya davet etti.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'den çağrı: Herkesi YENİ Parti'ye üye olmaya davet ediyoruz
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "YENİ Parti'yi millet kurdu, adını millet koydu, bütçesini millet oluşturdu. Şimdi partimizin kapılarını tüm vatandaşlarımıza açıyoruz. Üyelik sistemimiz açılmıştır. Herkesi YENİ Parti’ye üye olmaya davet ediyoruz. YENİ Parti’de ilçe başkanını da il başkanını da Genel Başkanı da üyelerimiz seçecek. Gelin, söz ve karar sahibi olun." ifadesini kullandı.