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Özgür Özel'den çağrı: O tarihe kadar yasanın katliamla ilgili hükümlerini uygulamayın

Sahipsiz hayvanlarla ilgili yasa için AYM başvurusunu bu hafta yapacaklarını belirten CHP lideri Özgür Özel, "AYM'nin hızla iptal kararı vereceğine inanıyorum. O tarihe kadar tüm siyasi partilerden belediye başkanlarını bu yasanın katliamla ilgili hükümlerini uygulamamaya davet ediyorum. Aksi, vicdanen olduğu kadar hukuken de sorumluluk doğuracaktır." dedi.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'den çağrı: O tarihe kadar yasanın katliamla ilgili hükümlerini uygulamayın
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme hakkında açıklama yaptı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm itirazlara ve mücadeleye rağmen yasanın Meclis'ten geçtiğini aktardı.

Partisinin hukukçuları ve CHP grubunun 180 sayfalık çok kapsamlı itiraz dilekçesine son şeklini verdiğini bildiren Özel, şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesine yürütmeyi durdurma talebimizi de içeren başvurumuzu bu hafta yapacağız. AYM'nin hızla iptal kararı vereceğine inanıyorum. O tarihe kadar tüm siyasi partilerden belediye başkanlarını bu yasanın katliamla ilgili hükümlerini uygulamamaya davet ediyorum. Aksi, vicdanen olduğu kadar hukuken de sorumluluk doğuracaktır."

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