Özgür Özel'den Cemil Tugay'a tepki: İçim yanıyor, elim kırılsaydı da o namussuzu aday yapmasaydım

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti’ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında açıklamalarda bulundu.

"Türkiye tarihinin en büyük yerel seçim başarısıydı"

Partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuşan Özel’in söylediklerinden öne çıkanlar şöyle:

"Bu yangın yerinde İzmir Belediye Başkanı da gitti AK Parti’ye katıldı.

Kendisini seçenlere ihanet edip, arkadaşlarına yol arkadaşlarına ihanet edip, ettiği her yemini hiç edip daha 10 gün önce söylediği sözleri hepsini birden yok sayıp gidip bir de orada birilerine methiyeler düzmeye, oralarda pişkin pişkin sırıtmaya ve İzmirlileri kahredecek işler yapmaya başladı.

Bu ne ilk, belki de son olmayacak… Tarihte de hep böyle oldu. Çünkü dönem kirli bir dönem.

Ben bir yıl önce kongremizi yaparken iktidara gül bahçelerinden değil, dikenli yollarda yürümeyi, eziyet çekmeyi, üzülmeyi ama teslim olmamayı vadediyorum demiştim. Ordaki yolda devam ediyoruz.

İzmir’de yaşananların İzmirlilere hissettirdiklerini anlıyorum.

İzmir’de 31 belediye başkanı adayı göstermiş ve 29’unun seçilmesini 31 Mart akşamı sevincini sizlerle birlikte yaşamış birisiyim ben.

Bugün orda burda yalan beyanlarda bulunanlar ilk telefonla kutlamaları yapıyorlardı. Türkiye tarihinin en büyük yerel seçim başarısıydı. Türkiye’nin yüzde 65’i, ekonominin yüzde 85’i, İzmir’de bir Menemen ve Aliağa dışında tamamı kazanılmıştı. Çok büyük bir zaferdi.

"Cemil Tugay’ı eğer son imzayı bu el attıysa bu el kırılaydı"

O gün belirlenen, çeşitli yöntemlerle diğer adayların belirlendiği gibi belirlenen aday bugün ihanet etti. Şimdi birileri o gün başarı deyip sahiplenen birileri ıvır zıvır konuşuyor: 'Onu yapacak mısın, bunu yapacak mısın, özeleştiri yapacak mısın?'

Öz eleştiri ne? İçim yanıyor içim. Cemil Tugay’ı eğer son imzayı bu el attıysa bu el kırılaydı, bu kafa kırılaydı bugünü görmeyeydi de o namussuzu aday yapmayaydı. O özeleştiri ne?

Ama kendilerinin ilk ilan ettiği aday, prensesleri, Aydın’da topuklayıp kaçarken hiç orda sorumluluk almayanlar. Prensesleri Afyon’dan AK Parti’ye koşa koşa giderken hiç sorumluluk almayanlar.

"Butlancılar, siz kimsiniz?"

Ataşehir’de altı meclis üyesinin beşi önceki dönemin sorumluğunda olanlar. Çıkıp da bize İzmir’le aramıza girip 'Özür dilecek misin?' diyorlar. İzmirli’nin ayağının altına yatarım ama sizin gibi haysiyetsizlik peşinde koşanlara bu partiyi teslim etmem.

Kimsiniz siz? Butlancılar… Kimsiniz siz? İktidara teslim olanlar… Kimsiniz siz? 47 yıllık zaferden sonra kaybetmeye görevlendirilenler. İzmir’le YENİ Parti’nin arasına, İzmir’le Özgür Özel’in arasına kimse giremez.

İzmir sana selam olsun, İzmir YENİ Parti ve Özgür Özel sana kurban olsun. Hepinizi çok seviyoruz."

Tugay, 7 Ekim'de AK Parti'ye katıldı

CHP’den istifa ederek görevini bağımsız sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katıldı ve rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

"AK Parti kimsesizlerin kimsesidir"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yaptığı ilk açıklamada şunları söylemişti:

"Saygıdeğer Cumhurbaşkanım çok değerli AK Parti ailesi, hepinizi bu güzel günde saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

İzmir'de büyüdüm, doktor oldum 30 yıl hekimli mesleğiyle ülkeme hizmet ettim. En iyi siyasetin de hizmet olduğunu çok kısa sürede anladım. Biz siyaseti neden yapıyoruz, biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz. Ülkeme hizmet için siyasete dahil oldum.

7 buçuk yıldır belediye başkanıyım. Önce Karşıyaka'da sonra büyükşehirde. İzmirliler milletine manevi değerlerine çok düşkün insanlardır. İzmir'e ve insanlarına hizmet etmek şereftir. AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak ve adeta yeniden inşaa etmek için yola çıkıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsedir. Bu söz büyük liderimiz Erdoğan'ın sözüdür."