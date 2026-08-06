Özgür Özel'den 'çerçeve yasa' açıklaması: İmza atma çabamız yok

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sürece ilişkin Meclis Başkanlığı'na sunulan çerçeve yasa çalışması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özel, gündemdeki düzenlemeye yönelik görüşlerini paylaşarak sürecin işleyişine ilişkin açıklamalar yaptı.

"Teklifine imza atma çabamız yok"

Meclis'te basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Özel, "Genel olarak özensiz, kötü hazırlanmış, birçok teknik eleştiriye açık bir teklifle karşı karşıya olduğumuz söylemek lazım."

"Biz YENİ Parti olarak teknik değerlendirmeyi ve siyasi değerlendirmeyi peş peşe ve iç içe yaptık" diyen Özel, "Bundan sonraki süreçte arkadaşlarımız komisyonda gerekli eleştirileri, önerileri, katkıyı sağlayacaklar. Daha sonra Meclis Genel Kurulu'na geldiğinde de biz YENİ Parti olarak ilk günden beri takındığımız genel tutumumuza uygun olarak, ilkesel tutumumuza uygun olarak davranacağız. Ama bu vakitten sonra gidip kanun teklifine imza atma çabamız yok. Komisyonda tarih önünde sözümüzü parti olarak söyleyeceğiz."

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