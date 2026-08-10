Özgür Özel'den "çerçeve yasa" kararı: Ben ve yönetici arkadaşlarım "evet" diyeceğiz

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda çerçeve yasa görüşmelerinde konuştu.

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu meselenin çözüm adresi Meclis'tir dedik. Komisyon kurulduğunda katılım gösterdik. Bütün sabotajlara rağmen masada kaldık. AK Parti ve diğer partiler ile birlikte bazen aynı masada buluştuk, bazen ayrıştık ama yapıcı katkımızı esirgemedik. Komisyon raporuna katkı verdik, imzamızı koyduk.

Siyasi iktidar bu süreci büyük bir özensizlikle yönetmiştir. Müzakereleri kapalı kapılar ardında yürütmüştür. Bu toplumsal meseleyi ikili müzakere ortamına sıkıştırmıştır. Toplumsal mutabakat fırsatını kendi eliyle heba etmiştir.

Bu yasaya 'hayır' deme hakkına en çok biz sahibiz ama bu hakkı, milletin barış hakkının önüne koymayan da bizleriz. Komisyonda masadan kalkmadık. Çünkü o masa Erdoğan'ın masası değildir. O masa, milletin barış umutlarının masasıdır.

"Ben ve yönetici arkadaşlarım evet diyeceğiz"

Adalet ve Kalkınma Partisi barışı isteyen samimi bir tarafta durduğunu gösterememektedir. Barıştan nemalanmak isteyen taraftadır. Bize yapılan saldırılar da bu hesaptan bağımsız değil. Erdoğan barış umutlarını yine heba etmek isteyen taraftadır.

Bu yasaya hayır deme hakkına en çok sahip olan YENİ Parti, kendi hakkını milletin barış hakkının önünü koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız.

İktidara değil ama milletimize güvenerek, bu metne değil ama partimizin duruşuna ve vekillerimizin duruşuna güvenerek, bu metne kefil olmadan ama barışın sorumluluğunu taşıyarak, iktidarın hesabına karşı durarak ama Türkiye'nin geleceğinin önünü açacak bir sorumluluğu üstleniyorum. Ben ve yönetici arkadaşlarım, tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya 'evet' diyeceğiz."