Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Eurofighter" açıklaması: Bize teşekkür etmesi gerekir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar, Resul Emrah Şahan ve Rıza Akpolat'ı Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti.

CHP lideri Özel, ziyaret sonrası basına açıklama yaptı.

"Tutuksuz yargılama ve iddianame yapın"

Tutuksuz yargılama için çağrıda bulunan Özel, "Ekrem İmamoğlu'nu bıraksan ne olacak, kaçacak mı? İmamoğlu tek korkuttuğu kişi Tayyip Erdoğan. İmamoğlu herkesin yüzünde tebessüm Tayyip Erdoğan'ın yüzünde kaygı ve öfke yaratır. Buradaki savcılara söylüyorum. Eğer okuduğunuz okul, ettiğiniz yemin aynıysa, eğer siz de adalet dağıtmanın parçasıysanız İzmir, Ankara gibi görevinizi akla, vicdana, hukuka uygun şekilde yapın. Tutuksuz yargılama yapın, bir an önce iddianame yapın" ifadelerini kullandı.

"Diyarbakır'da demokrasi, İstanbul'da otokrasi"

TBMM'de kurulması planlanan "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik komisyona dair Özel, "Komisyona girmeye ön şart koştuğumuzu kimse söyleyemez. Bu sorunun çözümüne nereden baktığımız belli ancak şunu ben söylüyorum bu komisyon fikri bize ait. Bu komisyon Türkiye’deki Kürt sorunun demokratikleşme çerçevesinde ele alıp çözmelidir. Bu komisyonun demokratikleşme gibi bir eylemi olması lazım. Bunun için biz en yüksek katkıyı vermeye hazırız. Öbür yandan Diyarbakır’da demokrasi, İstanbul’da otokrasi" dedi.

"Erdoğan yapmış olsaydı teşekkür ederdik"

Almanya'daki temaslarında Eurofighter Typhoon tipi savaş uçakları satışının önündeki blokajı kaldırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Özel, "Eurofighter konusunda sonuç alınmış olması çok önemli. Biz iktidarda olsak, bizim yaptığımızı Erdoğan yapmış olsaydı biz teşekkür ederdik.

Normal koşullarda Erdoğan'ın bize teşekkür etmesi gerekirdi. Biz bunu Tayyip Erdoğan'dan teşekkür almak için değil, doğru olduğunu düşünüdüğümüz için yaptık" dedi.

Özel sözlerine şöyle devam etti:

"İsrail’in F-35’i 6 dakika önce bizi görüyor. F-35 bizi vurur, döner; bizim daha haberimiz olmaz. Eurofighter bu açıdan çok önemli.

Yunanistan’ın F-16’sı ile bizim F-16 kalktığında bile, kilometrelerce öteden o bizi görüyor, biz onu göremiyoruz.

Alman yetkililere 'Bizim demokrasi mücadelemizi desteklemeniz önemli ama Eurofighter'ı biz de istiyoruz' dedim. Onlar da biraz şaşırarak, 'Peki' dediler. Onlar sanıyor ki, biz 'Eurofighter vermeyin' diyeceğiz."