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Özgür Özel'den DEM'li Tuncel Bakırhan açıklaması: İtiraz ediyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum atamaları sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında işlem başlatılan Demokrasi ve Emek Partisi (DEM) üyesi Tuncer Bakırhan hakkında konuştu.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'den DEM'li Tuncel Bakırhan açıklaması: İtiraz ediyorum
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrasi ve Emek Partisi (DEM) Eş Genel Başkanı Tuncel Bakırhan’a İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan işlemle ilgili ilk açıklamasını yaptı.

"Buna itiraz ediyorum"

Özel, Bakırhan'ın kayyum atamalarıyla ilgili açıklamalarına katılmadığını belirterek, "Bu sözlere en sert şekilde karşı çıkıyorum. Ancak bir sözün cevabı yine sözle verilmelidir. Soruşturma başlatılmasını doğru bulmuyor ve buna itiraz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına, Başkan Vekilleri görevlendirilmesiyle ilgili olarak; DEM Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan’ın 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu konuşma ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç’un 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu açıklama nedeniyle haklarında yasal işlem başlatılmıştır." denilmişti

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