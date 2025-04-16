Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye 3T çağrısı

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenecek mitinglerin ikincisi Şişli'nin ardından bu akşam Beylikdüzü'nde düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun mesajının okunmasının ardından kürsüye geldi.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu ilçenin evlatlarına, İstanbul'un iradesine, Türkiye'nin yarınlarına sahip çıkan cesur insanlar, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 19 Mart darbesine direnenlerle, 19 Mart çarşamba akşamı başlayıp 26 Mart gününe kadar 7 gün 7 gece Saraçhane'de İstanbul'un iradesine Türkiye'nin yarınlarına sahip çıktık. O gün İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na, ona sahip çıkmak için toplanan milyonlara şöyle seslendik: 'Millet büyüktür, milletin iradesi her şeyin üzerindedir' dedik.

Şimdi buradan o büyük yürüyüşün başladığı yerden bir kez daha sesleniyor: 'Millet büyüktür, millet büyüktür, millet büyüktür!'

"Durmayacağız, sinmeyeceğiz, susmayacağız."

Biz buraya bir miting yapmaya geldik ama gözün gördüğü, görmediği yerde onbinler yüzbinler var. Bize toplanmayın dediler her gün daha çok olduk. Artık bitti dediler ama biz söyledik ki 'Biz bitti demeden bitmeyecek' Ekrem başkan, Murat başkan çıkmadan bitmeyecek. Durmayacağız. Sinmeyeceğiz. Susmayacağız.

Şu muhteşem birlikteliğe bakın. Burada miting yapıyoruz sananlara şunu söyleyelim: 19 Mart darbesi sonrası biz miting yapmıyoruz, eylem yapıyoruz. Sonuç alana kadar da süreceğiz. Önümüze erken seçim sandığı gelince sonuç almış olacağız.

"Ümit Özdağ'ın da Selahattin Demirtaş'ın da özgürlüğünü savunuyoruz"

Beylikdüzü'ndeyiz herkes kimin ne olduğunu biliyor. Sahtekarı herkes yuhluyor Murat Başkanı alkışlıyor. Sağcısı solcusu, muhafazakarı Alevisi hepimiz birlikteyiz. Biz Ümit Özdağ'ın da özgürlüğünü savunuyoruz, Selahattin Demirtaş'ın da özgürlüğünü savunuyoruz, Ekrem İmamoğlu'nun da özgürlüğünü savunuyoruz. 19 Mart'tan bu yana milletin hazinesini yakıyorlar.

Ben elinde balta taşıyan bir genç görmedim. Ama bu ülkenin başında, Milli Eğitim Bakanı olarak kiyayetsiz, yeteneksiz, kötü niyetli birini görüyorum. İnsanda birazcık utanma olur. türkiye'nin en başarılı evlatlarını içeri atacaksın sonra da onların elinde balta var diyeceksin. Onların elinde balta yok ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın başında bir kazma var kazma!

"Öğretmenlerin mezunların arkasındayız"

Türkiye'nin en köklü liselerine saldırmaya çalışıyorlar. Kıymetli mezunların olduğu, en liyakatli öğretmenlerin altın kuşak yetiştirdiği, liyakatli öğretmenleri alıp, ikitdara sadakatle bağlı öğretmenleri getiriyorlar. Lisede direnen öğrencilerin arkasındayız. Öğretmenlerin mezunların arkasındayız. Bu gençler AKP iktidarında gözlerini açtılar. Onlara geçim sıkıntısı, baskı dışında bir şey sunmadınız, şimdi de onların öğretmenlerini, özgürlüklerini yarınlarını tehdit ediyorsunuz.

"İmamoğlu chp'nin tek seçeneği"

"Karşımızda bir cunta var. Ona karşı dimdik ayakta duracağız. O cuntayı dağıtana, Ekrem Başkanı alana, seçim sandığını da getirene kadar durmayacağız. Bize soruyorlar 'A planınız, B planınız var mı?' diye. CHP'nin A planı da Z planı da Ekrem İmamoğlu'dur."

Özgür Özel'den Bahçeli'ye 3T çağrısı

"Devlet Bahçeli'ye tarihi bir çağrıda bulunuyorum. 3 T'ye var mısın Sayın Bahçeli? Terörsüz Türkiye'ye evet, tutuksuz yargılamaya evet, TRT'den canlı yayına evet... Ben Terörsüz Türkiye'ye evet diyorum. Sen de tutuksuz yargılanmaya ve TRT'den canlı yayına evet de, yarın başka bir Türkiye başlasın"