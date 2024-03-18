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Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye tebrik telefonu

Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek yeniden genel başkanlığa seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye tebrik telefonu
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

Özel, Bahçeli'yi 14’üncü Olağan Büyük Kongresi’nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi nedeniyle tebrik etti. Özel, ayrıca bir süre önce omuz burkulması sonucu kolu incinen Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.