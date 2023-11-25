Özgür Özel'den dış politika mesajı: Özlediğimiz saygınlığı tekrar geri kazanacağız

Bosna Hersek'i ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraybosna'daki Devlet Günü kutlamaları etkinlikleri kapsamında, bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını hatırlattı.

Özel, "İnsanlık suçlarını ve katliamları unutmayın. Bunlara sessiz kalmayın. Sonradan pişman olmak, savaş suçlusu ilan etmek ya da günah çıkarmak yetmiyor. Bugün Filistin'e, gelişmiş dünyanın sessiz kalmamasını bekliyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, Bosna Hersek'in kendileri için çok önemli bir ülke olduğunu ifade ederek, 1992-1995'te ülkede yaşanan savaşta, bütün dünyanın ve gelişmiş ülkelerin derin ve utanç verici suskunluğu önünde soykırım yaşandığını hatırlattı.

Türkiye'nin Bosna Hersek'i ilk tanıyan ülkelerden olduğunun altını çizen Özel, "O zaman, önceki Genel Başkanlarımızdan, o dönemin Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in aldığı inisiyatif ve ortaya koyduğu diplomasi çok önemliydi. Yine, katliama dikkat çekmek için o zamanki Genel Başkanımız Deniz Baykal'ın buraya geldiğini, dünyanın dikkatini buraya çektiğini hatırlatmak isterim. CHP'nin bütün genel başkanları gibi Bosna Hersek ile olan ilişkimiz ve meseleye olan ilgimiz devam ediyor, çok daha da artarak devam edecek." diye konuştu.

"Unutulan katliam tekrarlanır"

Özel, Aliya İzetbegoviç'in "Unutulan katliam tekrarlanır" sözünü anımsatarak, şöyle devam etti:

"1990-95 arası sessizliğini unutan Avrupa ve dünya, şu anda İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamın sorumlusu. Çünkü geçmişte burada bunlar olurken, sessiz kaldılar, izlediler ve büyük katliamlar yaşandı. O dönemdeki katliamı unutursak bugünkü katliam yaşanır. Dünyadaki 120 lidere mektup yolladım. Hepsi sol, sosyal demokrat ya da sosyalist partilerin liderleri.

Bunların bazıları ülkelerinde cumhurbaşkanı, bazıları başbakan, bazıları ana muhalefet lideri. 120 siyasi akrabamızı; İsrail'in Filistin üzerinde yapmış olduğu mezalimi, soykırıma varan davranışlarını bir an önce durdurmak için hep birlikte harekete geçmeye, bu konuda inisiyatif almaya davet ettim. Önümüzdeki günlerde, bu mektubumuza gelecek cevaplardan sonra hem temsil edildiğimiz uluslararası kuruluşlarda hem de birebir ilişkilerde Filistin'de akan kanı durdurmak için elimizden gelen bütün çabaları göstermeye devam edeceğiz."

CHP Genel Başkanı Özel, dış politikaya yönelik bir soru üzerine ise Türkiye'nin geçmişte çok önemli dış politika birikimi ve saygınlığı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin bu iktidar dönemindeki "tutarlı olmayan dış politikası" nedeniyle, fikrine ve diplomasisine güvenilen bir ülke olmaktan çıktığını söyleyen Özel, "Bunun bir tane sorumlusu var o da Recep Tayyip Erdoğan'dır. CHP iktidarında, hariciyemizin çok önemli ve deneyimli isimlerinin, onların biriktirdiği kültürün bir devamı olan dış politikayı uyguladığımızda, bu özlediğimiz saygınlığı tekrar geri kazanacağız." ifadelerini kullandı.