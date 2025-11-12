  1. Ekonomim
  3. Özgür Özel'den düşen askeri uçakta şehit olan askerler için başsağlığı mesajı
CHP lideri Özgür Özel, Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 asker için paylaştığı başsağlığı mesajında, "Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaşan Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Azerbaycan’dan kalkıp Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında 20 kahraman askerimizin şehit olduğu haberi yüreklerimizi yaktı. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun."

