Özgür Özel'den düşen askeri uçakta şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaşan Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Azerbaycan’dan kalkıp Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında 20 kahraman askerimizin şehit olduğu haberi yüreklerimizi yaktı. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun."