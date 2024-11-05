Özgür Özel'den 'Ecevit' açıklaması: Söz vermiştik ve başardık

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, merhum lider Bülent Ecevit’in 1970’lerde siyasi durumu doğru analiz ederek CHP’yi yeniden güçlü bir şekilde inşa ettiğini vurguladı. Özel, geçen yıl bu zamanlarda Ecevit’e verdikleri sözleri yerine getirdiklerini belirterek, "Ecevit döneminde Kıbrıs'ta intikam veya kötülük yapılacağı söylendi, ancak o zamandan bu yana Kıbrıs'ta kimsenin burnu kanamadı. Genel başkanımız mücadeleciydi ve nezaketten ödün vermedi, biz de bu çizgiyi örnek alıyoruz. Mücadelemizi aynı kararlılık ve dirayetle sürdürüyoruz," dedi.

"Gelecek yıl iktidar partisi olarak döneceğiz"

Özel, Bülent Ecevit ve Rahşan Ecevit’in yan yana verdikleri mücadeleyi örnek aldıklarını ifade ederek, "Tüm kadrolarımızla aynı dayanışmayı sergiliyoruz. Bülent Ecevit'in ruhu şad olsun, uzun yıllar sonra CHP'yi birinci parti yaptı, ve biz de gireceğimiz ilk seçimde CHP'yi yeniden birinci parti olarak iktidara taşıyacağız. Gelecek yıllarda buraya iktidar partisi olarak döneceğiz," şeklinde konuştu.