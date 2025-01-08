Özgür Özel'den emekli maaşı tepkisi: 2002 yılında 8 çeyrek alan emekli, şimdi 2,5 çeyrek alabiliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Konya’nın Cihanbeyli ilçesindeki belediye ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Yerel seçim sürecine yönelik partisinin strateji ve hedeflerini aktaran Özel, ekonomik krizden sosyal adalete, emekli maaşlarından devlet yönetimine kadar birçok konuda eleştirilerde bulunarak çözüm önerilerini paylaştı.

"Türkiye'yi dönüştüreceğiz"

Özgür Özel, yaklaşan yerel seçimlerde sadece sosyal demokratların değil, muhafazakarlar, milliyetçiler, Kürtler ve tüm demokratların bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı. "Bu adaletsiz düzeni değiştirmek için hep birlikte itiraz edeceğiz" diyen Özel, halkın iradesine dayalı bir yönetim anlayışıyla Türkiye’yi dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti.

“Ezenden hakkını almak için, bu adaletsiz vergi sistemi ve gelir dağılımı karşısında sesimizi yükseltmek için birleşmeliyiz. Halkın ittifakını kuracağız ve Türkiye’nin barışını sağlayacağız” ifadelerini kullanan Özel, halkın iktidarını kurmak için çalışacaklarını vurguladı.

"Emekli maaşıyla 2002'de sekiz çeyrek alınıyordu"

Emeklilere verilen maaşların yetersizliğini eleştiren Özel, 2002 yılında emeklilerin maaşlarıyla sekiz çeyrek altın alabildiğini ancak bugün sadece 2,5 çeyrek altına denk gelen bir maaşla geçinmeye çalıştıklarını söyledi. Özel, “Bir emeklinin insanca yaşayabilmesi için asgari ücret kadar maaş alması şarttır. Bu mücadeleyi Meclis’te vereceğiz. Türkiye’nin neresine gitsem bu enflasyon hesabını iki şeyle anlatıyorum. Bir hiç şaşmaz diyorum ki altın hesabı, hiç şaşmaz diyorum ki çeyrek altın hesabı bozulmaz. Tayyip Bey kızıyor. Çeyrek altın hesabı şu: 2002 yılında Tayyip Bey geldiğinde bir emekli tam sekiz çeyrek altın alabiliyordu, aldığı en düşük emekli maaşıyla. Şu anda en düşük emekli maaşı 12 bin lira, ancak 2,5 çeyrek altın alabiliyor. Bunu asla unutmayın, unutturmayın.” dedi.

'SGK borçlarını yandaşlara silmek adaletsizliktir'

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’li belediyelerin borçlarına ilişkin eleştirilerine de yanıt verdi. "SGK’nın alacaklarının büyük kısmı, Tayyip Bey’e yakın şirketlerden kaynaklanıyor" diyen Özel, kamu kaynaklarının yandaşlara aktarılmasına tepki gösterdi. CHP’li belediyelerin borçlarının faiziyle tahsil edilmeye çalışıldığını ancak yandaş şirketlere büyük kolaylıklar sağlandığını belirtti.

“SGK’nın alacaklarının dokuz kamyon altını Tayyip Bey’in yandaşlarından toplasınlar, bizim borcumuzun üçte biri kadar olan kısmını getiririz. Ama bunu yapmazlar, çünkü düzenleri bozulur” dedi.

"Herkesin hakkını koruyacağız"

CHP’nin Türkiye’nin barışının ve birliğinin güvencesi olduğunu ifade eden Özel, kimseyi ayırmadan herkesin hakkını koruyacak bir yönetim anlayışı benimsediklerini söyledi. Türkler, Kürtler, Aleviler, Sünniler, muhafazakarlar ve milliyetçilerin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. “Bu ülkeye halkın iktidarını getireceğiz. Hep birlikte adaleti, eşitliği ve huzuru sağlayacağız” dedi.