Özgür Özel'den Erdoğan'a: Emeklinin hakkı, emekçinin hakkı için kavga edeceğim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Isparta’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen ''Halk Buluşması''na katıldı.

Özel, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

''Artık Türkiye’nin bütün demokratlarının bir safta toplanmasının sırası geldi. Çünkü bir tarafta birbirine benzeyen bir ittifak var. Her geçen gün hakaretler eden, küfreden tehdit eden depremzedelere bile şantaj yapan her geçen gün birbirine benzeyen ve Türkiye’de umudu müjdelemek, örgütlemek yerine korkuyu örgütleyen bir ittifak var. Maalesef git gide birbirlerine benziyorlar. Git gide sertleşiyorlar ama bir yandan işçinin, çiftçinin, memurun, emeklinin gönlündeki yerlerini tamamen kaybetmiş durumdalar.

Bir tarafta Cumhur İttifakı dururken, karşısında çok daha büyük bir ittifak var. Renklerini al yıldızlı al bayraktan alan Türkiye ittifakı var. Türkiye ittifakında ya da Isparta ittifakında sosyal demokratlar var ama yalnız değiller. Milliyetçi demokratlar var. Muhafazakar demokratlar var. Kürdü ile Türk’ü ile alevisi ile sünnisi ile bu güzel memlekette kim varsa Türkiye ittifakında var. Hep beraberiz ele eleyiz gönül gönüleyiz.

“Tek adam rejimine itiraz ediyoruz"

Şimdi görülüyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi’nden seçilmiş beş yıldır Isparta’yı yöneten ve son dönemlerde de ortaya çıkanlarla gül kokulu Ispartta’yı kirlettikleri anlaşılan bir yönetim anlayışına karşı hepinizin sevdiği ‘Efsane başkan’ dediğiniz Atakan Yazgan, başa baş mücadele ediyor. Eski dosttan düşman olmaz. Geçmişte, meydanı birlikte doldurduklarımız, değişen bir şey yok saraya itiraz ediyoruz. Tek adam rejimine itiraz ediyoruz. Onlara kayıtsız, şartsız destek verenlere itiraz ediyoruz. Yoksulluğa, yokluğa itiraz ediyoruz. Elmacının, gül üreticisinin sesini duymayanlara itiraz ediyoruz. Emekliyi 10 bin liraya mahkum bırakanlara itiraz ediyoruz.

Herkes kendi partisine oy verirse AK Parti bir beş yıl daha devam eder. Ama o devamdan AK Partililer de memnun değil. Bir AK Partili belediye var kendisi göreve gelmiş ne yapması lazım. Her türlü işten güçten elini çekmesi lazım. Ne yapmışlar bir şirketin ismini değiştirmişler. Hisse devri yapmışlar Belediye başkanının ailesine hisseleri devretmişler. Belediyeden 32 milyon liralık ihaleyi almışlar. Yahu şehri emanet ettik sana böyle belediyecilik olmaz. Bu belediyecilik anlayışına karşı gözü tok, eli tok haramdan korkan çalışkan bir belediye başkanın istiyorsanız işte karşınızda Atakan başkan…

Isparta’da Belediye Başkanı, belediyeden ihale alıyor. Burana kadar kirin, pisliğin içine bvatmışsınız bir de CHP’ye rantiye zincirinden bahsediyorsunuz. Bu parti 46 yıldır iktidar değil ama buradalar. Onları bir arada tutan şey ne? Rant değil, para değil, ihale değil, çıkar değil. Vatan millet bayrak sevgisidir.

“Kavga edeceğim”

Geçen seçimlerde bir yalan videoyla kafa kafaya olan seçimde kandırabildiğini kandırdı, haksız bir şekilde TRT’yi kullanarak Anadolu Ajansı’nı kullanarak, bütün televizyonları kullanarak yalan videolarla kampanya yaptı. Geçtiğimiz günlerde Tayyip beyin ekip yeni bir video yayınladı. Her tarafı kapatmışlar bir kişi para sayıyor. Görür görmez dedim ki ‘tamamını bulun.’ Görüntüler bulundu 2019’dan diyorlar ki ‘Bir iki ay önce oldu.’ Ne yapıyoruz? İstanbul il binasını satın alıyoruz. Adam kaparo istemiş. Kaporanın sayıldığı yerin bürosu, avukatı AK Partili. Avukat görüntüleri almış sonra demiş ki, ‘Bu görüntüleri para karşılığı sizse vereyim.’ demişiz ki, ‘Hiçbir çekinecek şeyimiz yok.’ Paranın geldiği yer belli, verildiği yer belli. Daha bugün diyor ki, ‘Bu ittifak birkaç yıl önce balya balya para topluyor’ diyor. Ey Recep Tayyip Erdoğan, 2019’daki görüntüden bugüne böyle bir yalana sığınıyorsan vay senin haline. Yalan videoların Cumhurbaşkanısın sen. Montaj videoların Cumhurbaşkanısın sen. Montajlaya montajlaya bitiremediğin yalanlarla bu memlekette Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğunu kirleten adamsın sen, yazıklar olsun. Bunun canı bizimle kavga etmek istiyor… Isparta’dan onunla kavga edeceğim ama onun istediği gibi kimlik siyaseti üzerinden değil, emeklinin hakkı, emekçinin hakkı için kavga edeceğim.”

Özgür Özel, emeklilerin geçim sıkıntısına hatırlatarak, şöyle devam etti:

''İliç’teki yabancı altın madeninin 222 milyon vergi borcunu silmiş. Yandaşa para var, beşli çeteye para var. Saray müteahhitlerine para var. Uçan saraya, yüzen saraya, kışlık saraya yazlık saraya 1500 odalı saraya para var. Emekliye gelince para yok. Ben siyasi rakiplerimi hiç yuhlatmam ama bu hesaba bakınca, bu kadar emekli yuhluyorsa hak ettin be kardeşim. Her şeye para emekliye para yok.

Hacı amcam, ‘Bundan sonra güle taban fiyatı istiyoruz’ diyor. Bundan sonra gül üreticisinin güvencesi güle adil, makul bir taban fiyat vererek korunmasıdır. Bu talebi Meclis’te bir kez daha dile getireceğiz kanun teklifi vereceğiz.

Gençlerle ilgili şunu söyleyeyim. Türkiye’de gençlerin yüzde 31’i, ailesinin ekonomik durumu kötü olduğu için ve ailesinin barınma sorunu olduğu için, kayıt yaptıramıyor ya da yaptırdığı kayıtı donduruyor. Yüzde 62’si çeşitli ekonomik zorluklar çektiğini söylemiş. Yüzde 79’u telefon ve internete yeterince ulaşamıyorum diyor. Yüzde 56’sı yoksulluk yüzünden beslenemiyorum diyor. 4 gençten 3’ü yurtdışına gitme planı yapıyor.'' (ANKA)